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Ο Νιλ Σακό στις δηλώσεις του πριν από το ματς της Βαλένθια κόντρα στον Παναθηναϊκό (24/11, 21:30) στάθηκε στην ποιότητα του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Γνωρίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα, με πολλούς παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου, οπότε θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτόν τον αγώνα.

Μέχρι τώρα αναγκαστήκαμε να διαχειριστούμε διαφορετικές εναλλαγές, λόγω τραυματισμών των ψηλών μας. Ωστόσο, διαθέτουμε ένα βαθύ ρόστερ, οπότε πάντα βρήκαμε λύσεις, και ελπίζω να τις βρούμε και αύριο.

Είναι η πρώτη φορά που τους αντιμετωπίζουμε από τον 5ο αγώνα της περασμένης σεζόν εδώ στο Roig Arena. Δεν ξέρω τι σκέφτονται ή πώς αισθάνονται, αλλά αυτή είναι μια νέα σεζόν και ένας νέος αγώνας. Είναι η πρώτη αναμέτρηση εναντίον τους αυτή τη σεζόν, οπότε το σκορ είναι 0-0».