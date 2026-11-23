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Το όνομα του Ματέο Κόβασιτς μπήκε (μέσω Ρωσίας) στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Τριφυλλιού, ωστόσο ο 32χρονος διεθνής Κροάτης χαφ της Μάντσεστερ Σίτι συνδέεται και με άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, κουβαλώντας ένα τεράστιο ιστορικό μεταγραφικών δαπανών.

Ένα όνομα από το πάνω… ράφι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου προστέθηκε στη μεταγραφική επικαιρότητα του Παναθηναϊκού, με τον Ρώσο δημοσιογράφο, Βλαντ Πολιβόντα, να εμπλέκει τους «πράσινους» με τον Ματέο Κόβασιτς της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 32χρονος Κροάτης μέσος, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του στους «Πολίτες», έχοντας περιορισμένο χρόνο συμμετοχής (8 παιχνίδια - 373 λεπτά) τη φετινή σεζόν.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη λήξη του συμβολαίου του στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου, έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το μέλλον και μια πιθανή αποχώρηση από το «Έτιχαντ».

Σύμφωνα με τον Πολιβόντα, ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωσή του, ωστόσο οι «πράσινοι» δεν είναι οι μοναδικοί που έχουν συνδεθεί με τον διεθνή Κροάτη.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης και το σενάριο του Ιανουαρίου

Στις 20 Νοεμβρίου, η ισπανική «AS» έφερε στο προσκήνιο την Ατλέτικο Μαδρίτης, υποστηρίζοντας ότι ο Κόβασιτς αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της.

Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο Κροάτης δεν είναι ικανοποιημένος από τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στη Μάντσεστερ Σίτι και εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο αλλαγής ποδοσφαιρικής στέγης ακόμη και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Η Ατλέτικο είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν με την περίπτωσή του, ενώ το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027 δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για μια πιθανή συμφωνία.

Μάλιστα, μια ενδεχόμενη μετακόμιση στην Ατλέτικο θα είχε και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Κόβασιτς θα επέστρεφε στη Μαδρίτη, αυτή τη φορά για λογαριασμό της μεγάλης αντιπάλου της Ρεάλ, με την οποία κατέκτησε τρία Τσάμπιονς Λιγκ.

Γιουβέντους, Μίλαν, Νάπολι και Φενέρμπαχτσε στο παιχνίδι

Έντονη κινητικότητα γύρω από το όνομα του Κόβασιτς καταγράφεται και στην Ιταλία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα, η Γιουβέντους, η Μίλαν και η Νάπολι παρακολουθούν την περίπτωσή του, εξετάζοντας τις προϋποθέσεις μιας πιθανής μεταγραφής.

Ειδικότερα η «Μεγάλη Κυρία» παρουσιάζεται ως μία από τις ομάδες που έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχοντας στα υπόψη τους τον Κροάτη ως μια πιθανή ευκαιρία στην αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών το καλοκαίρι του 2027.

Στο μεταγραφικό κάδρο έχει εμφανιστεί και η Φενέρμπαχτσε, με τουρκικά δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης έχει διερευνήσει τις προθέσεις της πλευράς του ποδοσφαιριστή ενόψει Ιανουαρίου.

Η επιθυμία για Ισπανία ή Ιταλία και το...καρτελάκι!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πληροφορίες που μετέφερε στις 19 Νοεμβρίου ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, μιλώντας στο «Radio MARCA».

Σύμφωνα με τον Μορέτο, ο Κόβασιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν, με τον ίδιο να προτιμά μια επιστροφή στο ισπανικό ή το ιταλικό πρωτάθλημα.

Πρόκειται για μια παράμετρο που ασφαλώς έχει τη σημασία της δεδομένου ότι οι δύο συγκεκριμένες χώρες εμφανίζονται να αποτελούν τις πρώτες επιλογές του Κροάτη.

Παράλληλα, οι οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Άλλωστε, ακόμη και στην περίπτωση που ο Κόβασιτς αποχωρήσει ως ελεύθερος το καλοκαίρι, η απουσία μεταγραφικού τιμήματος δεν σημαίνει αυτομάτως ότι πρόκειται για μια οικονομικά εύκολη υπόθεση.

Από την Ίντερ στη Ρεάλ και την Τσέλσι – Τα deals των 123 εκατομμυρίων!

Η μεταγραφική διαδρομή του Ματέο Κόβασιτς αποτυπώνει το μέγεθος της καριέρας που έχει πραγματοποιήσει στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Τον Ιανουάριο του 2013, η Ίντερ δαπάνησε περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ανοίγοντας την πόρτα της Serie A στον νεαρό τότε Κροάτη.

Δυόμισι χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2015, ήρθε η μεγάλη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Ισπανούς να καταβάλλουν 38 εκατομμύρια ευρώ στους «νερατζούρι».

Το καλοκαίρι του 2018 μετακόμισε στην Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού, προτού οι Λονδρέζοι προχωρήσουν στην οριστική απόκτησή του το 2019, πληρώνοντας 45 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεάλ.

Ο επόμενος μεγάλος σταθμός ήρθε το καλοκαίρι του 2023, όταν η Μάντσεστερ Σίτι τον απέκτησε από την Τσέλσι έναντι 29,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Έτσι, οι τέσσερις μεταγραφές του με χρηματικό αντάλλαγμα φτάνουν συνολικά τα 123,1 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται ο ενδιάμεσος δανεισμός του στην Τσέλσι.

Ένα εντυπωσιακό ποσό για έναν ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τις φανέλες ορισμένων από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης και έχει κατακτήσει τέσσερα Τσάμπιονς Λιγκ.