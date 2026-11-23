Ο Άρης «δραπέτευσε» με την νίκη στο 93' χάρις σε αυτογκόλ του Χρυσόπουλου και πήρε σημαντικό τρίποντο, σε μια αναμέτρηση δίχως ιδιαίτερη ουσία και θέαμα

Παιχνίδι για γερά νεύρα και με πολύ αέρα στην Τρίπολη, μεταξύ Αστέρα και Άρη. Οι γηπεδούχοι με νέο προπονητή και οι φιλοξενούμενοι με σερί από ντέρμπι να ακολουθεί, χρειάζονταν την νίκη ενόψει συνέχειας.

Οι παίκτες του Αστέρα μπήκαν καλύτερα στο ματς και κυριάρχησαν στο πρώτο μέρος, με έξι τελικές, έναντι μόλις μίας των κιτρινόμαυρων της Θεσσαλονίκης. Ο Βέλιο όμως και η άμυνα της ομάδας του Γρηγορίου ήταν σταθεροί και δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα για να παραμείνει το 0-0.

Μεγάλη ευκαιρία που κρατάει ο Αστέρας θεωρείται η κεφαλιά του Κιμπιόκα, πάνω στη γραμμή ο Βέλιο έσωσε την εστία του, πέντε λεπτά πριν την ανάπαυλα.

Στο ημίχρονο ο Μιχάλης Γρηγορίου άλλαξε τα πλάνα του και επανέφερε το 4-4-2, με την είσοδο του Καντεβέρε στο ματς. Oι κιτρινόμαυροι ισορρόπησαν και έφεραν την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Αποκορύφωμα της ανόδου των φιλοξενούμενων η προσπάθεια του Γκαρέ στο 68', όταν το σουτ του Αργεντίνου πέρασε λίγο άουτ.

Λίγο αργότερα, στο 75' ο Άρης είχε νέα φάση διαρκείας, με τον Καντεβέρε και τον Γκαρέ να μην μπορούν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα και το 0-0 να παραμένει.

Ο Άρης πίεσε και έφερε τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, όμως όσο περνούσαν τα λεπτά το ματς έδειχνε να σβήνει στο 0-0. Οι κιτρινόμαυροι όμως δεν τα παράτησαν και, μετά από ένα "χρυσό" φάουλ του Καντεβέρε στην εκπνοή του ματς, έφεραν με πάσα την μπάλα στα καρέ του Παπαδόπουλου και με... αυτογκόλ του Χρυσόπουλου πήραν ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ τρίποντο και λυτρώθηκαν σε νεκρό χρόνο!

H σύνθεση του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος - Κώτσιρας, Σίλβα, Χρυσόπουλος, Μέντεθ - Έντερ, Πέρεθ, Μπουζούκης - Ορόθκο, Μακέντα, Κιμπιόκα

H σύνθεση του Άρη: Βέλιο - Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς - Χόνγκλα, Μπασίρου,- Μπρούμα, Γένσεν, Γκαρέ - Κουαμέ.