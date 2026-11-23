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Ο Λόβρο Μάγερ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς κόντρα στην Κόμο τονίζοντας πως αυτός και οι συμπαίκτες του πιστεύουν στο θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός της Ένωσης:

Τι πρέπει να αλλάξουν κι αν χρωστούν στους εαυτούς τους μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά:

«Σε ότι αφορά τη Σαχτάρ μετά την ισοφάριση δεν επανήλθαμε, αυτό αποδεικνύει τη δυσκολία, όπως είπε ο προπονητής δεν ήρθαμε ως τουρίστες, γιατί όχι να κερδίσουμε, με τη Ρεάλ αξίζαμε έστω τον έναν βαθμό, έχουμε πολλά να αποκομίσουμε απο το αυριανό ματς».

Για την αγαπημένη του θέση στον αγωνιστικό χώρο:

«Δεν αποφασίζω εγώ που θα παίξω, θα παίξω όπου χρειάζεται για να κερδίσουμε, θα ανταποκριθώ όπου παίξω, μου ταιριάζει δεξιά, μπορώ κι αριστερά αλλά και στο «6». Αυριο θα μας λειψει ο Κοϊτά που κανει σπουδαια σεζον, αλλα οσοι ειμαστε εδω θα παιξουμε για αποτελεσμα, εχω παιξει κυριως στα δεξια φετος οποτε με βολευει στα δεξια».

Για τον Μπατούρινα, συμπαίκτη του στην Κροατία:

«Ένας πολύ καλός παίκτης, εξαιρετικό παιδί, παίξαμε μαζί στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, χαίρομαι για την πορεία του, ειδικά η τελευταία χρονιά ειναι εξαιρετική, ελπίζω να συνεχίσει να παίζει έτσι, έχει τη νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης».