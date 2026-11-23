Τη δόξα του Ματιέ Βαλμπουενά φαίνεται πως «ζήλεψε» ο Λίον Μπέιλι αφού έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής των ερυθρόλευκων που τραυματίζεται τα τελευταία χρόνια σε εκτέλεση πέναλτι.

Ο νέος τραυματισμός του Λίον Μπέιλι στον χθεσινό αγώνα με τον Ηρακλή και μάλιστα κατά την εκτέλεση πέναλτι προκάλεσε νέους πονοκεφάλους στο στρατόπεδο των Πειραιωτών. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που τα τελευταία χρόνια οι ερυθρόλευκοι βλέπουν παίκτη τους να τραυματίζεται κατά την εκτέλεση πέναλτι. Την 1η Δεκεμβρίου 2019 και στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη ο Ματιέ Βαλμπουενά τραυματίστηκε σε εκτέλεση πέναλτι στο 64ο λεπτό και αφού πρώτα είχε ισοφαρίσει για την ομάδα του.

Δείτε τις δύο φάσεις σε βίντεο: