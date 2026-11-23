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Ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε του ΠΑΟΚ με 74-57, με την ομάδα της Ηπείρου να πετυχαίνει την τρίτη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε εύκολα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 7ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Έτσι η ομάδα της Ηπείρου ανέβηκε στο 5-2 πιάνοντας τον Παναθηναϊκό στην 4η θέση, με τον Δικέφαλο να πέφτει στο 2-5.

Οι Τζόρνταν-Ουίλερ ηγήθηκαν επιθετκά του ΠΑΣ με 22 και 20 πόντους αντίστοιχα, ενώ 12 πέτυχε ο Τζουντ. Για τον ΠΑΟΚ μοναδική διψήφια σκόρερ ήταν η Μάρσαλ με 12 πόντους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Δευτέρα 23.11

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ 74-57

Κυριακή 22.11

Πάνθηρες Καβάλας-Αμύντας 67-65

Πρωτέας Βούλας-Άρης 82-72

Πανσερραϊκός Fibran – Κρόνος BC Plasis 76-71

Σάββατο 21.11

Ολυμπιακός-Παναθλητικός 112-50

Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός 83-69