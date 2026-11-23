Ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε εύκολα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 7ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.
Έτσι η ομάδα της Ηπείρου ανέβηκε στο 5-2 πιάνοντας τον Παναθηναϊκό στην 4η θέση, με τον Δικέφαλο να πέφτει στο 2-5.
Οι Τζόρνταν-Ουίλερ ηγήθηκαν επιθετκά του ΠΑΣ με 22 και 20 πόντους αντίστοιχα, ενώ 12 πέτυχε ο Τζουντ. Για τον ΠΑΟΚ μοναδική διψήφια σκόρερ ήταν η Μάρσαλ με 12 πόντους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Δευτέρα 23.11
ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ 74-57
Κυριακή 22.11
Πάνθηρες Καβάλας-Αμύντας 67-65
Πρωτέας Βούλας-Άρης 82-72
Πανσερραϊκός Fibran – Κρόνος BC Plasis 76-71
Σάββατο 21.11
Ολυμπιακός-Παναθλητικός 112-50
Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός 83-69