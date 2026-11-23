Με εντυπωσιακά σκορ και αρκετές ανακατατάξεις στις βαθμολογίες συνεχίστηκε τη Δευτέρα (23/11) το Μουντιάλ Κ17, με τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων 5-8 να προσφέρει πλούσιο θέαμα.
Στον 5ο όμιλο, η Ιταλία έκανε το «2 στα 2», επικρατώντας με 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού και φτάνοντας τους έξι βαθμούς. Την ίδια στιγμή, το Ουζμπεκιστάν ξέσπασε απέναντι στην Τζαμάικα, την οποία συνέτριψε με 6-2, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.
Στον 6ο όμιλο, η Σενεγάλη πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης, διαλύοντας με 9-0 την Κούβα και ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας με τέσσερις βαθμούς. Στο άλλο παιχνίδι, η Κροατία επικράτησε με 4-0 του Τατζικιστάν, φτάνοντας επίσης τους τέσσερις βαθμούς και αφήνοντας ανοιχτή τη μάχη της πρόκρισης.
Στον 7ο όμιλο, το Μάλι συνέχισε την εξαιρετική του πορεία, επικρατώντας με 2-1 του Βελγίου και κάνοντας το «2 στα 2». Αντίθετα, Βιετνάμ και Νέα Ζηλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3, σε μία από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις της ημέρας.
Τέλος, στον 8ο όμιλο, η Ισπανία πέτυχε το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, συντρίβοντας με το ασύλληπτο 15-0 τα Φίτζι και φτάνοντας τα 20 γκολ σε δύο αγώνες! Παράλληλα, το Μαρόκο έμεινε στο 2-2 με την Κίνα, χάνοντας την ευκαιρία να διατηρήσει το απόλυτο.
Η δράση συνεχίζεται την Τρίτη (24/11), με τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων 9-12 και οκτώ ακόμη αναμετρήσεις.
Αποτελέσματα και βαθμολογίες – 2η αγωνιστική
5ος όμιλος
Ουζμπεκιστάν – Τζαμάικα 6-2
Ιταλία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1
|
Θ.
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθ.
|
1
|
Ιταλία
|
8-1
|
6
|
2
|
Ουζμπεκιστάν
|
7-4
|
3
|
3
|
Ακτή Ελεφαντοστού
|
3-3
|
3
|
4
|
Τζαμάικα
|
2-12
|
0
6ος όμιλος
Τατζικιστάν – Κροατία 0-4
Σενεγάλη – Κούβα 9-0
|
Θ.
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθ.
|
1
|
Σενεγάλη
|
10-1
|
4
|
2
|
Κροατία
|
5-1
|
4
|
3
|
Τατζικιστάν
|
5-7
|
3
|
4
|
Κούβα
|
3-14
|
0
7ος όμιλος
Μάλι – Βέλγιο 2-1
Βιετνάμ – Νέα Ζηλανδία 3-3
|
Θ.
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθ.
|
1
|
Μάλι
|
5-1
|
6
|
2
|
Βέλγιο
|
4-4
|
3
|
3
|
Βιετνάμ
|
5-6
|
1
|
4
|
Νέα Ζηλανδία
|
3-6
|
1
8ος όμιλος
Ισπανία – Φίτζι 15-0
Μαρόκο – Κίνα 2-2
|
Θ.
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθ.
|
1
|
Ισπανία
|
20-0
|
6
|
2
|
Μαρόκο
|
8-2
|
4
|
3
|
Κίνα
|
2-7
|
1
|
4
|
Φίτζι
|
0-21
|
0
Πρόγραμμα Τρίτης 24/11 – 2η αγωνιστική
|
Ώρα
|
Όμιλος
|
Αναμέτρηση
|
14:30
|
9ος
|
Κόστα Ρίκα – Ιρλανδία
|
14:30
|
11ος
|
Βενεζουέλα – Ρουμανία
|
15:00
|
12ος
|
Ιαπωνία – Σερβία
|
15:30
|
11ος
|
Μεξικό – Καμερούν
|
16:30
|
10ος
|
Δομινικανή Δημοκρατία – Χιλή
|
17:00
|
9ος
|
Βραζιλία – Τανζανία
|
17:30
|
10ος
|
Αλγερία – Μαυροβούνιο
|
17:30
|
12ος
|
Ονδούρα – Κολομβία