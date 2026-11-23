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Η Ισπανία διέλυσε με 15-0 τα Φίτζι, η Σενεγάλη συνέτριψε με 9-0 την Κούβα, ενώ Ιταλία και Μάλι συνέχισαν με νίκες στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων 5-8 του Μουντιάλ Κ17, σε μία ημέρα με συνολικά 52 γκολ

Με εντυπωσιακά σκορ και αρκετές ανακατατάξεις στις βαθμολογίες συνεχίστηκε τη Δευτέρα (23/11) το Μουντιάλ Κ17, με τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων 5-8 να προσφέρει πλούσιο θέαμα.

Στον 5ο όμιλο, η Ιταλία έκανε το «2 στα 2», επικρατώντας με 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού και φτάνοντας τους έξι βαθμούς. Την ίδια στιγμή, το Ουζμπεκιστάν ξέσπασε απέναντι στην Τζαμάικα, την οποία συνέτριψε με 6-2, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

Στον 6ο όμιλο, η Σενεγάλη πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης, διαλύοντας με 9-0 την Κούβα και ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας με τέσσερις βαθμούς. Στο άλλο παιχνίδι, η Κροατία επικράτησε με 4-0 του Τατζικιστάν, φτάνοντας επίσης τους τέσσερις βαθμούς και αφήνοντας ανοιχτή τη μάχη της πρόκρισης.

Στον 7ο όμιλο, το Μάλι συνέχισε την εξαιρετική του πορεία, επικρατώντας με 2-1 του Βελγίου και κάνοντας το «2 στα 2». Αντίθετα, Βιετνάμ και Νέα Ζηλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3, σε μία από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις της ημέρας.

Τέλος, στον 8ο όμιλο, η Ισπανία πέτυχε το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, συντρίβοντας με το ασύλληπτο 15-0 τα Φίτζι και φτάνοντας τα 20 γκολ σε δύο αγώνες! Παράλληλα, το Μαρόκο έμεινε στο 2-2 με την Κίνα, χάνοντας την ευκαιρία να διατηρήσει το απόλυτο.

Η δράση συνεχίζεται την Τρίτη (24/11), με τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων 9-12 και οκτώ ακόμη αναμετρήσεις.

Αποτελέσματα και βαθμολογίες – 2η αγωνιστική

5ος όμιλος

Ουζμπεκιστάν – Τζαμάικα 6-2

Ιταλία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθ. 1 Ιταλία 8-1 6 2 Ουζμπεκιστάν 7-4 3 3 Ακτή Ελεφαντοστού 3-3 3 4 Τζαμάικα 2-12 0

6ος όμιλος

Τατζικιστάν – Κροατία 0-4

Σενεγάλη – Κούβα 9-0

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθ. 1 Σενεγάλη 10-1 4 2 Κροατία 5-1 4 3 Τατζικιστάν 5-7 3 4 Κούβα 3-14 0

7ος όμιλος

Μάλι – Βέλγιο 2-1

Βιετνάμ – Νέα Ζηλανδία 3-3

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθ. 1 Μάλι 5-1 6 2 Βέλγιο 4-4 3 3 Βιετνάμ 5-6 1 4 Νέα Ζηλανδία 3-6 1

8ος όμιλος

Ισπανία – Φίτζι 15-0

Μαρόκο – Κίνα 2-2

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθ. 1 Ισπανία 20-0 6 2 Μαρόκο 8-2 4 3 Κίνα 2-7 1 4 Φίτζι 0-21 0

Πρόγραμμα Τρίτης 24/11 – 2η αγωνιστική