Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου μετά την νίκη επί του Αστέρα στην κάμερα της NOVA.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου τόνισε πως η εικόνα της ομάδος του δεν ήταν καλή, όμως έμεινε ικανοποιημένος από την θέληση των παικτών του για την νίκη.

Αναλυτικά:

«Το κυριότερο στοιχείο είναι ότι το θέλαμε. Και οι αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση ήταν. Έπρεπε να πάμε με μεγάλες μπάλες για να διεκδικήσουμε τη νίκη. Είχαμε ευκαιρίες και πριν το γκολ. Κρατάω τη θέληση για να πάρουμε τη νικη ως το τελευταίο δευτερόλεπτο», ήταν το πρώτο του σχόλιο στη Nova και προσέθεσε ότι, «αν αναλογιστούμε με όσα γίνονταν πέρυσι, σίγουρα η μέχρι τώρα πορεία είναι πολύ καλή. Αλλά δεν σημαίνει και κάτι.

Οι βλέψεις που πρέπει να έχουμε είναι υψηλές. Δεν είμαστε ακόμα στα μισά του πρωταθλήματος. Στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει. Να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και καλύτεροι από τη σημερινή εικόνα μας. Δεν ήμασταν καλοί. Να συνεχίσουμε με την ευχή ότι θα κατακτήσουμε έναν τίτλο».