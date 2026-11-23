Το μήνυμα του Τάισον μετά την συμμετοχή του με τον ΠΑΟΚ Β' στο παιχνίδι απέναντι στη Νίκη Βόλου.

Την πρώτη του συμμετοχή με την Β' ομάδα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε στο παιχνίδι απέναντι στη Νίκη Βόλου ο Τάισον, μετά την απόφαση του κλαμπ να προπονείται με τους νέους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου.

Ο ίδιος, με μήνυμα στα social media, σημείωσε γι' ακόμη μία φορά τον σεβασμό που τρέφει προς τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, είτε αγωνίζεται στην πρώτη, είτε στη δεύτερη ομάδα και ποτέ δεν έβαλε τον εαυτό του πάνω αυτήν.

Όπως αναφέρει:

Είτε αγωνίζομαι στην πρώτη ομάδα είτε στη Β ομάδα, ο σεβασμός μου προς τον ΠΑΟΚ θα είναι πάντα ο ίδιος. Δεν έβαλα ποτέ τον εαυτό μου πάνω από τον σύλλογο, παρά όσα λέγονται από ορισμένους. Τίποτα δεν μπορεί να σβήσει την όμορφη ιστορία που έχουμε γράψει μαζί.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα για τη στήριξή της, καθώς και τον προπονητή και ολόκληρο το επιτελείο του για τον σεβασμό και την εκτίμηση που έχουν δείξει στη δουλειά μου. Σε όλους τους συμπαίκτες μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον σεβασμό που μου δείξατε.

Όσο βρίσκομαι εδώ, θα συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα με περηφάνια και να είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έχει προσφέρει ο ΠΑΟΚ.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!