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Ο πρόεδρος της ένωσης Γερμανών επαγγελματιών ποδοσφαιριστών (VDV), Κάρστεν Ράμελοφ, επέκρινε την Μπάγερν Μονάχου αναφορικά με τον χειρισμό της κατάστασης του συμβολαίου του Τζαμάλ Μουσιάλα, την ώρα που ο διεθνής μέσος αναρρώνει από μια σειρά προβλημάτων υγείας.

Την περασμένη εβδομάδα, η παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO κατηγόρησε τον σύλλογο ότι ασκεί πίεση στον Γερμανό διεθνή κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

«Πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι έστειλαν ένα κακό μήνυμα και πέτυχαν... αυτογκόλ. Απλά λυπάμαι για το παιδί», δήλωσε στο RTL/Sky Sport ο πρώην μέσος της εθνικής Γερμανίας, Κάρστεν Ράμελοφ.

«Αυτό που ξεχνούν πολλοί είναι ότι, παρόλο που οι παίκτες σήμερα αμείβονται πολύ περισσότερο απ' ό,τι στην εποχή μας, παραμένουν άνθρωποι. Και η ψυχολογική πτυχή του αθλήματος είναι εξαιρετικά σημαντική. Η κριτική από τον ίδιο σου τον σύλλογο είναι αντιπαραγωγική. Νομίζω ότι έχει προκληθεί μεγάλη ζημιά», πρόσθεσε.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος το 2025 υπέγραψε επέκταση συμβολαίου έως το 2030, διανύει μια δύσκολη περίοδο στην Μπάγερν, ταλαιπωρούμενος από τραυματισμούς και ασθένειες.

Υπέστη κάταγμα στο πόδι κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων το 2025, έχασε το μισό της περασμένης σεζόν, κατέρρευσε δύο φορές μέσα σε λίγες μέρες τον Αύγουστο , πριν διαγνωστεί με νευρολογική διαταραχή, ενώ τον Σεπτέμβριο υπέστη τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους.