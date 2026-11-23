Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες για την 11η αγωνιστική είναι η εξής:
|1. Παναθηναϊκός
|11
|30
|24-5
|2. Ολυμπιακός
|11
|26
|22-7
|3. ΑΕΚ
|10
|23
|24-6
|4. ΠΑΟΚ
|11
|22
|23-13
|5. Άρης
|11
|22
|17-17
|6. ΟΦΗ
|11
|17
|14-14
|7. Κηφισιά
|11
|14
|15-19
|8. Καλαμάτα
|11
|12
|13-20
|9. Παναιτωλικός
|11
|12
|9-20
|10. Π.Ο.Τ. Ηρακλής
|11
|10
|13-20
|11. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|11
|7
|9-19
|12. Λεβαδειακός
|11
|7
|5-14
|13. Ατρόμητος
|10
|7
|10-13
|14. Βόλος ELABET*
|11
|0
|7-20
* Στον Βόλο ELABET έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.
** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026
17:00: Βόλος Elabet - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
17:00: Ηρακλής - Παναιτωλικός
20:00: Κηφισιά Tutu Deals - Καλαμάτα
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026
17:00: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
17:30: ΟΦΗ - Λεβαδειακός
19:00: Άρης - Ολυμπιακός
21:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ