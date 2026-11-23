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Με το μεγάλο διπλό στην Τρίπολη, οι κιτρινόμαυροι έπιασαν τον ΠΑΟΚ στους 20 βαθμούς και παραμένουν σε τροχιά τετράδας, την ώρα που οι Αρκάδες παραμένουν στα χαμηλά πατώματα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες για την 11η αγωνιστική είναι η εξής:

1. Παναθηναϊκός 11 30 24-5 2. Ολυμπιακός 11 26 22-7 3. ΑΕΚ 10 23 24-6 4. ΠΑΟΚ 11 22 23-13 5. Άρης 11 22 17-17 6. ΟΦΗ 11 17 14-14 7. Κηφισιά 11 14 15-19 8. Καλαμάτα 11 12 13-20 9. Παναιτωλικός 11 12 9-20 10. Π.Ο.Τ. Ηρακλής 11 10 13-20 11. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 11 7 9-19 12. Λεβαδειακός 11 7 5-14 13. Ατρόμητος 10 7 10-13 14. Βόλος ELABET* 11 0 7-20

* Στον Βόλο ELABET έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.

** ΑΕΚ και Ατρόμητος έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

17:00: Βόλος Elabet - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

17:00: Ηρακλής - Παναιτωλικός

20:00: Κηφισιά Tutu Deals - Καλαμάτα

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

17:00: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

17:30: ΟΦΗ - Λεβαδειακός

19:00: Άρης - Ολυμπιακός

21:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ