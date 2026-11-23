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Η κριτική των παικτών του Άρη μετά την αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα Aktor

Βέλιο 8: Αλάνθαστος και καθοριστικός. ο Πορτογάλος ήταν σταθερός κάτω από τα δοκάρια και κράτησε το μηδέν.

Φαμπιάνο 7: Θετικό παιχνίδι και πάλι από τον Βραζιλιάνο. Ήταν σε όλες τις φάσεις του αντιπάλου εκεί

Σούταλο 7: Βελτιωμένος συγκριτικά με άλλα παιχνίδια. Θετικό πως κράτησε το μηδέν μαζί με τον Φαμπιάνο

Πετρίς 6: Νευρικός και νωθρός στο μεγαλύτερο. διάστμα του αγώνα. Αντικαταστάθηκε νωρίς στο ματς.

Ρίτσαρντς 7: Θετικό παιχνίδι και πάλι από τον παίκτη του Άρη. Δραστήριος από τα αριστερά

Χόνγκλα 8: Από τους κορυφαίους του Άρη στο σημερινό ματς. Πολλά τρεξίματα και αθόρυβη δουλειά στο κέντρο.

Μπασίρου 5: Δεν δείχνει να έχει προσαρμοστεί ακόμη...

Γένσεν 6: Διστακτικός στη δημιουργία. Θετικός ανασταλτικά. Πρέπει να. προσπαθήσει περισσότερο...

Κουαμέ 6: Όχι από τα καλύτερα παιχνίδια του με την ομάα. Έκανε πάλι όμως αρκετή δουλειά.

Γκαρέ 8: Και πάλι εκ των κορυφαίων του γηπέδου. Ο Αργεντίνος δείχνει πως αξίζει να μείνει στην ομάδα.

Μπρούμα 7: Θετικός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Η αριστερή πλευρά απέκτησε οντότητα με την παρουσία του στο ματς.

Αναπληρωματικοί:

Καντεβέρε:Χάνει σημαντικές ευκαιρίες για γκολ, ακόμη και να μην μετρούσε. Παραμένει απειλητικός όμως στην αντίπαλη περιοχή.

Γιαννιώτας: Πάθος και ένταση. Δεν ήταν. τόσο καλές οι σέντρες του...

Μορόν: Ακόμη και ο νωθρός Μορόν απασχολεί δύο παίκτες του αντιπάλου.

Φαντικά: Δεν έδειξε πολλά, όμως επέστρεψε μετά από καιρό και δηλώνει παρών

Παλάσιος: Δημιουργεί για το 0-1, παρά το γεγονός πως έπαιξε λίγο...