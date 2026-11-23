Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, μετά την νίκη επί του Αστέρα

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός:

«Είχα πει το καλοκαίρι ότι η επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο είναι στόχος. Τον έχουμε ανάγκη. Γνωρίζουμε ποιός είναι ο κόσμος του Άρη και τί δύναμη μπορεί να φέρει στην ομάδα. Εάν αποτελέσει τον 12ο παίκτη, φαντάζεστε τι μπορεί να πετύχει αυτή τη ομάδα. Δεν έχω άποψη για το τι έγινε παλαιότερα. Πραγματικά όμως κάνω έκκληση στον κόσμο να συμπαρασταθεί σε αυτά τα παιδιά. Κάνουν πολύ καλή προσπάθεια και με αυτόν τον εκπληκτικό κόσμο δίπλα μας μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα».

Για την εώς τώρα πορεία:

«Το έχω τονίσει πολλές φορές… Οταν είσαι Άρης, πρέπει να διεκδικείς υψηλούς στόχους. Είναι δεδομένο, πόσο μάλλον τώρα που ζω τον οργανισμό εκ των έσω. Μακάρι αυτά τα αποτελέσματα τώρα, να τα έχουμε και τον Μάιο. Οταν βρίσκεται σε αυτή την ομάδα, κοιτάς στο τέλος του πρωταθλήματος να έχει πετύχει κάτι το οποίο θα αξίζει στο μέλλον».

Για τα προβλήματα τραυματισμών:

«ο Ράτσιτς έχει ένα πρόβλημα στον τένοντα. Κάνει μία ιδιαίτερη θεραπεία και θεωρώ ότι μέχρι μεθαύριο θα μπει στις προπονήσεις. Και ο Μπασίρου έχει πρόβλημα στον τένοντα, αλλά αύριο θα έχουμε ασφαλέστερη εκτίμηση».