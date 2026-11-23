Αυτό που περίμενε όλη η Ελλάδα (και η Ευρώπη) γίνεται πράξη. Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα του ανακριτή και ανοίγουν όλες οι συσκευές που έχουν κατασχεθεί από τους 6 κατηγορούμενους.

Το επόμενο βήμα στο σκάνδαλο του αιώνα στο ελληνικό μπάσκετ είναι γεγονός, αφού όπως αναφέρει η Μαίρη Μπενέα στο «ieidiseis», δόθηκε εντολή του ανακριτή για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών στα κινητά των εμπλεκόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα του Ανακριτή για την άρση απορρήτου και πλέον ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα και τα ψηφιακά πειστήρια, που είναι στα χέρια των Αρχών.

Έτσι οι συσκευές που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών της αστυνομίας στα σπίτια των εμπλεκόμενων θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).

Αυτή η εξέλιξη είναι αυτό που περίμενε όλη η Ελλάδα, αφού η ανάλυση των κινητών τηλεφώνων θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη στο σκάνδαλο του αιώνα στο ελληνικό μπάσκετ.

Στόχος της αστυνομίας είναι να ανακτηθούν κρίσιμα δεδομένα, όπως κλήσεις, μηνύματα (SMS) και συνομιλίες σε διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, τα οποία εκτιμάται πως θα φέρουν στο «φως» τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης και θα ξεκαθαρίσουν τον ρόλο του καθενός από τους 6 κατηγορούμενους.

Αυτό φυσικά σημαίνει πως είναι πιθανό να εμπλακούν και νέα πρόσωπα που θα προκύψουν από τις συνομιλίες (παράγοντες, διαιτητές ή προπονητές), που μέχρι τώρα δεν συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, με την υπόθεση που αφορά το BasketGate ουσιαστικά τώρα να ξεκινά.

Eνώ υπενθυμίζουμε ότι παράλληλα «τρέχει» η ψηφιακή έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων, όπως και των περιουσιακών στοιχείων, των 6 κατηγορουμένων, αναμένοντας τι θα προκύψει κι από αυτό.