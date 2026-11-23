Πόσοι παίκτες έχουν χάσει έστω ένα ματς λόγω τραυματισμού και ίωσης;

Είναι να αναρωτιέσαι ώρες-ώρες: Τόσο πολύ στο μάτι μπήκε το ελληνικό ποδόσφαιρο που έπεσε τέτοιος… περονόσπορος κι ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε στη μέση της σεζόν; Οι απανωτοί τραυματισμοί που ταλαιπωρούν τις περισσότερες ομάδες όχι μόνο έχουν κάνει την εμφάνισή τους, αλλά καταγράφονται σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό και σοβαρότητα απ’ όσο στις προηγούμενες σεζόν.

Ο Σαντίνο Αντίνο του Παναθηναϊκού και ο Κέβιν Αριάγκα της ΑΕΚ, που τραυματίστηκαν στα ματς των ομάδων τους το περασμένο Σαββατοκύριακο, είναι οι τελευταίες προσθήκες σ’ έναν θλιβερό πίνακα απωλειών, αν απομονώσουμε μόνο τις ομάδες του BIG4 που διεκδικούν τον τίτλο. Ο οποίος πίνακας περιλαμβάνει όχι έναν και δύο, αλλά… 44 παίκτες ακριβώς, οι οποίοι από την αρχή της σεζόν έχουν χάσει τουλάχιστον ένα ματς λόγω τραυματισμού ή ασθένειας. Είτε πιο επιπόλαιου, είτε σοβαρότατου, όπως π.χ. ο Ουναϊ, ο Ελ Κααμπί, ή και παλαιότερα ο Μεϊτέ, ο Τσάλοφ, ο Παντελίδης, ο Γιαζίτζι κτλ.

Αν επιχειρήσουμε, μάλιστα, να προσθέσουμε τον αριθμό των αγώνων που έχασαν όλοι αυτοί οι παίκτες λόγω τραυματισμού, θα φτάσουμε ήδη στα 230! Με τον ΠΑΟΚ να οδηγεί την άτυπη αυτή κούρσα με 102 χαμένα ματς από 16 διαφορετικούς παίκτες. Δυστυχώς αυτή η λίστα θα μεγαλώσει, αλλά είναι ενδεικτική του πόσο κρίσιμη είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών για την καθημερινότητα της κάθε ομάδας. Αλλά και πόσο απαραίτητο είναι το μεγάλο ρόστερ για να ανταπεξέλθει μια ομάδα στα πολλά ματς που δίνει κάθε σεζόν.

ΠΑΟΚ (102)

ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΧΑΜΕΝΑ ΜΑΤΣ Γίρι Παβλένκα Τ 8 Δημήτρης Μοναστηρλής Τ 1 Ντιέγκο Κόστα Α 1 Γιάννης Μιχαηλίδης Α 3 Παντελής Χατζηδιάκος Α 5 Δημήτρης Γιαννούλης Α 3 Κρίστιαν Γιάκιτς Μ 1 Σουαλιχό Μεϊτέ Μ 16 Ογκνιέν Ούγκρεσιτς Μ 2 Τομ Λουσέ Μ 7 Δημήτρης Πέλκας Μ 6 Τάχα Άλι Ε 12 Τάισον Ε 1 Κίρλι Ντεσπότοφ Ε 17 Σόλα Σορετίρε Ε 1 Φεντόρ Τσάλοφ Ε 18

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (63)

ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΧΑΜΕΝΑ ΜΑΤΣ Σβέριρ Ίνγκασον Α 20 Νταβίντε Καλάμπρια Α 5 Τριαντάφυλλος Τσάπρας Α 5 Πέδρο Τσιριβέγια Μ 6 Αζεντίν Ουναϊ Μ 5 Αντριάνο Γιάγκουσιτς Μ 1 Βισέντε Ταμπόρδα Μ 2 Παύλος Παντελίδης Ε 18 Αντρέας Τετέι Ε 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (47)

ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΧΑΜΕΝΑ ΜΑΤΣ Λορέντζο Πιρόλα Α 1 Σαντιάγκο Έσε Μ 2 Λορέντζο Σιπιόνι Μ 1 Γκουστάβο Πουέρτα Μ 1 Γκουστάβο Σα Μ 2 Τσικίνιο Μ 1 Γιουσούφ Γιαζίτζι Μ 16 Κώστας Φορτούνης Μ 1 Ζοέλ Ρόκα Ε 2 Λέον Μπέιλι Ε 7 Μάριους Μουαντιλματζί Ε 3 Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ε 10

ΑΕΚ (18)