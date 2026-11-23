Η 1η Σύνοδος Ελλήνων Πρωταθλητών ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Αρχαία Ολυμπία, με επίκεντρο τις Ολυμπιακές αξίες και το μέλλον των αθλητών.

Με μεγάλη επιτυχία και ισχυρό αντίκτυπο σε όλους τους μετέχοντες, ολοκληρώθηκε η 1η Σύνοδος Ελλήνων Πρωταθλητών, που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) στην Αρχαία Ολυμπία, με τη συμμετοχή 47 αθλητριών και αθλητών από 30 διαφορετικά αθλήματα.

Η Σύνοδος διοργανώθηκε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), μέσω της Επιτροπής Αθλητών, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝΟΑ), με την υποστήριξη της Telekom, Χρυσού Χορηγού της ΕΟΕ και της ΔΟΑ για την περίοδο 2026–2028.

Αποτέλεσε την πρώτη στοχευμένη δράση της νέας χορηγικής συνεργασίας με την Telekom, με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των αθλητών για τις εξελίξεις στο Ολυμπιακό Κίνημα, τις σύγχρονες προκλήσεις του αθλητισμού και την προετοιμασία τους για την επαγγελματική τους πορεία μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής τους πορείας.

Κατά την Τελετή Έναρξης, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος, ο Πρόεδρος της ΕΘΝΟΑ και δις Ολυμπιονίκης Δημοσθένης Ταμπάκος, ο Πρόεδρος της ΔΟΑ Χαρίλαος Τσολάκης και η Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ και αργυρή Ολυμπιονίκης Βούλα Κοζομπόλη, παρουσιάζοντας τον ρόλο και την αποστολή των φορέων τους. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel Productions της Telekom.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε με την ενημέρωση των αθλητών για την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού Κινήματος και την παρουσίαση της στρατηγικής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής «Fit for the Future» από τον Δρ Διονύση Γάγγα, Σύμβουλο του Προέδρου της ΔΟΑ, και την ομιλία της Δρ Δικαίας Χατζηευσταθίου, Καθηγήτριας Εφαρμοσμένων Ολυμπιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church του Ηνωμένου Βασιλείου, για την προστασία της γυναικείας κατηγορίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στη συνέχεια, οι αθλητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας, με συντονιστές την εκπρόσωπο των αθλητών στην ΕΟΕ και Olympian Νόρα Δράκου, την έξι φορές συμμετέχουσα σε Ολυμπιακούς Αγώνες και μέλος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ Άγη Κασούμη και τον αργυρό Ολυμπιονίκη και μέλος της Επιτροπής Αθλητών της ΕΟΕ Δημήτρη Μούγιο, οι οποίοι έπειτα παρουσίασαν τα συμπεράσματα των ομάδων τους.

Ακολούθησε η παρουσίαση του δημοσιογράφου Αντρέα Παλομπαρίνι με θέμα «Πέρα από τις Επιδόσεις: Χτίζοντας την Προσωπική Εικόνα του Αθλητή», ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το πάνελ για σύγχρονα θέματα του αθλητισμού, με τη συμμετοχή του Γιώργου Μαυρωτά, Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, του Ιωάννη Κάπου, Προέδρου της Επιτροπής «Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας» της ΕΟΕ, του Κωστή Λιαρομμάτη, Προέδρου της Επιτροπής «Αθλητισμός και Περιβάλλον» της ΕΟΕ, και του Γιώργου Καλαϊτζή, από το Γραφείο Εκπαίδευσης του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.). Τ

η συζήτηση συντόνισε ο Διευθυντής της ΔΟΑ Μάκης Ασημακόπουλος, με επίκεντρο την ηθική ακεραιότητα, το φίλαθλο πνεύμα, την περιβαλλοντική ευθύνη και την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, πρώην διεθνούς καλαθοσφαιριστή, ο οποίος μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες εμπειρίες από την αθλητική του διαδρομή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση των αθλητών στη ζωή μετά το τέλος της αγωνιστικής τους καριέρας.

Η τελευταία ημέρα ήταν αφιερωμένη στη διπλή σταδιοδρομία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των αθλητών. Η Βάσια Μαζανίτου, από το Γραφείο Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της ΕΟΕ, παρουσίασε τα προγράμματα στήριξης των αθλητών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η Anfisa Kasyanova, Project Manager της International Modern Pentathlon Union (UIPM) και εκπαιδεύτρια προγραμμάτων Athlete365 της ΔΟΕ, μίλησε για την αναζήτηση εργασίας και τη σύνταξη βιογραφικού, ενώ η Χριστίνα Νικολοπούλου, Εργασιακή Ψυχολόγος και Project Manager των προγραμμάτων Dual Career της ΕΟΕ, παρουσίασε το σεμινάριο «Ανακαλύπτω τον Εργασιακό μου Εαυτό».

Στο πλαίσιο της Συνόδου πραγματοποιήθηκαν επίσης επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο «Αθήνα 2004», κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Pierre de Coubertin και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την Τελετή Λήξης και την απονομή διπλωμάτων στους συμμετέχοντες.

Οι αθλήτριες και οι αθλητές που συμμετείχαν ήταν:

Νικόλαος Κεσόγλου (αντιπτέριση)

(αντιπτέριση) Ελένη Χατζηαβραάμ και Γεώργιος Γκλαβάς (αντισφαίριση)

(αντισφαίριση) Παναγιώτης Μένεγος (γκολφ)

(γκολφ) Αλεξάνδρα Εφραίμογλου , Αγγελική Άννα Ζορμπά και Μαρία Αριστείδου (γυμναστική)

, (γυμναστική) Δημήτριος Σωτηρόπουλος (επιτραπέζια αντισφαίριση)

(επιτραπέζια αντισφαίριση) Δανάη Γιαννοπούλου (ιππασία)

(ιππασία) Εβίνα Σταμάτη (καλαθοσφαίριση)

(καλαθοσφαίριση) Ιωάννης Ζάχος (κανόε καγιάκ)

(κανόε καγιάκ) Θεοδώρα Δράκου (κολύμβηση)

(κολύμβηση) Σοφία Ολίβια Καρράς (κολύμβηση μαραθώνιων μεγάλων αποστάσεων)

(κολύμβηση μαραθώνιων μεγάλων αποστάσεων) Αγγελική Σαββάνη (κρίκετ)

(κρίκετ) Ελένη Διαβάτη και Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης (κωπηλασία)

(κωπηλασία) Παύλος Δακουτρός (μοντέρνο πένταθλο)

(μοντέρνο πένταθλο) Χρήστος Αφρουδάκης και Δημήτριος Μασουρίδης (μπέιζμπολ)

(μπέιζμπολ) Αρτέμιος Τζοβάνης και Νεφέλη Ροδοπούλου (ξιφασκία)

(ξιφασκία) Δημήτριος Σκουτέρης (παγοδρομία)

(παγοδρομία) Γεωργία Λούλα Αγγελοπούλου (πετοσφαίριση)

(πετοσφαίριση) Ελευθερία Γιάχου και Κωνσταντίνος Λιβανός (ποδηλασία)

(ποδηλασία) Ζαχαρίας Μυλωνάς και Όλγα Παυλίνα Παπαδάτου (πυγμαχία)

(πυγμαχία) Γεώργιος Κουναδίνης και Βασιλική Κουφογιάννη (σκοποβολή)

(σκοποβολή) Αντώνιος Μέρλος, Οξάνα Κορένεβα και Μιχάλης Αναστασάκης (στίβος)

(στίβος) Σταματίνα Ουρανίτσα (τζούντο)

(τζούντο) Λήδα Νάνου και Δημήτριος Κωνσταντίνος Δρακιώτης (τοξοβολία)

(τοξοβολία) Παναγιώτης Δημόπουλος και Ελίζα Δήμου (τρίαθλο)

(τρίαθλο) Γεώργιος Καράμπελας (τροχοσανίδα)

(τροχοσανίδα) Αγνή Ζυγούρα (χειροσφαίριση)

(χειροσφαίριση) Ελένη Αρβανιτίδου, Νεφέλη Τίτα, Δημήτριος Ασβεστάς και Νικόλαος Τσουρέκας (χιονοδρομία)

(χιονοδρομία) Ξένια Λάσδα (χόκεϊ επί χόρτου).

Η 1η Σύνοδος Ελλήνων Πρωταθλητών ανέδειξε τη σημασία της εκπαίδευσης, της ανταλλαγής εμπειριών και της ουσιαστικής υποστήριξης των αθλητών εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, δημιουργώντας τις βάσεις για τη συνέχιση μιας σημαντικής πρωτοβουλίας με επίκεντρο τον Έλληνα αθλητή και τις αξίες του Ολυμπισμού.