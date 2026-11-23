Η Euroleague ετοίμασε βίντεο για την απόσυρση του Γιαν Βέσελι, στο οποίο μιλούν οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Κώστας Σλούκας.

Οι τρεις τους έχουν συνυπάρξει στη Φενέρμπαχτσε, κατακτώντας μάλιστα και μία Euroleague και οι δύο «πράσινοι» κλήθηκαν να μιλήσουν για τον Τσέχο παλαίμαχο.

«Γιαν, σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μένα και για όλες τις ομάδες που έχεις δουλέψει. Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σου. Σε θεωρώ έναν από τους καλύτερους παίκτες που έχω κοουτσάρει. Σου εύχομαι τα καλύτερα», τόνισε ο Ομπράντοβιτς.

Με τον Σλούκα να προσθέτει: «Αν ξεκινήσω τώρα, θα τελειώσω αύριο. Είναι ο καλύτερός μου φίλος και ο κουμπάρος μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά και περήφανος για την καριέρα του. Ήμασταν μαζί πέντε χρόνια. Αυτά που είδα από εκείνον στο παρκέ, δεν τα έχω ξαναδεί από άλλον ψηλό στην καριέρα μου. Χαίρομαι πολύ για εκείνον και του εύχομαι να απολαύσει τη νέα του ζωή».