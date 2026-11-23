Η βράβευση των Αϊτόρ - Χατζηγιοβάνη, το... πάρτι της Θύρας 13, ο σοβαρός τραυματισμός του Αντίνο, οι πανηγυρισμοί στα γκολ και το πέναλτι που έπιασε ο Πένια και το «χόρτο μαγικό» μετά την λήξη.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στο Πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-0 του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο γιόρτασε τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της η Θύρα 13.

Η «πράσινη» ΠΑΕ λοιπόν δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα της αναμέτρησης, δείχνοντας πλάνα από τα όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο και στις εξέδρες, εκεί όπου ο κόσμος έστησε το δικό του... πάρτι.

Φυσικά ξεχωρίζει και η βράβευση των Αϊτόρ και Χατζηγιοβάνη, η... παγωμάρα στον σοβαρό τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο, οι πανηγυρισμοί στα γκολ των Λιβάι Γκαρσία και Γιάγκουσιτς, καθώς και στην απόκρουση πέναλτι από τον Ινιάκι Πένια αλλά και το «χόρτο μαγικό» μετά το φινάλε.

Δείτε το βίντεο: