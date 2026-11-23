Στο μεταγραφικό προσκήνιο βρίσκεται το όνομα του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, καθώς αρκετές ομάδες του NBA εξετάζουν την περίπτωσή του ενόψει της συνέχειας. Ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φέρονται να βρίσκονται οι Ορλάντο Μάτζικ και οι Ντένβερ Νάγκετς, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Μάικλ Σκότο του HoopsHype.
Ο 26χρονος γκαρντ κυκλοφορεί ως ελεύθερος στην αγορά και η περίπτωσή του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένων των επιδόσεων που κατέγραψε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.
Συγκεκριμένα, ο Πόρτερ Τζούνιορ ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσο όρο 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ, 5,2 ριμπάουντ και 2,2 κλεψίματα ανά αγώνα, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερα πολυδιάστατη εικόνα στο παρκέ.
Το Ορλάντο και το Ντένβερ συγκαταλέγονται στις ομάδες που φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια συμφωνία ή εξέλιξη που να προμηνύει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Παράλληλα, το όνομα του Πόρτερ Τζούνιορ βρισκόταν ψηλά στην λίστα του ΠΑΟΚ και μάλιστα ο Δικεφαλος ηταν ετοιμος να του προσφέρει ενα πολυ μεγαλο συμβολαιο για να τον κανει κάτοικο Θεσσαλονίκης, ωστοσο ο παίκτης έχει ως προτεραιότητα το NBA.
The Orlando Magic and Denver Nuggets are among several teams who’ve recently shown interest in free agent guard Kevin Porter Jr, league sources told @hoopshype. KPJ averaged 17.4 points, 7.4 assists, 5.2 rebounds, and 2.2 steals per game for the Milwaukee Bucks last season. https://t.co/BO1xC5vRh0— Michael Scotto (@MikeAScotto) November 23, 2026