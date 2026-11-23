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Ο Αϊτόρ έστειλε μήνυμα στήριξης στον Σαντίνο Αντίνο, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού για την υποδοχή του στο ΟΑΚΑ.

Ο Ισπανός εξτρέμ επέστρεψε στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού, με το «Τριφύλλι» να τον βραβεύει (μαζί με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη) για την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ομάδας για την υποδοχή του, ενώ έστειλε και μήνυμα στήριξης στον Σαντίνο Αντίνο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Η ανάρτησή του:

«Ιδιαίτερο παιχνίδι χθες. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε το καλύτερό μας. Σαντίνο Αντίνο θα επιστρέψεις πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα».