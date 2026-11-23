Ο Ισπανός εξτρέμ επέστρεψε στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού, με το «Τριφύλλι» να τον βραβεύει (μαζί με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη) για την προσφορά του στον σύλλογο.
Ο ίδιος ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ομάδας για την υποδοχή του, ενώ έστειλε και μήνυμα στήριξης στον Σαντίνο Αντίνο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.
Η ανάρτησή του:
«Ιδιαίτερο παιχνίδι χθες. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε το καλύτερό μας. Σαντίνο Αντίνο θα επιστρέψεις πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα».
Special game yesterday @paofc_ We’ll keep trying our best. Santino Andino you’ll be back stronger. Thanks for the welcome 🍀 https://t.co/wYa0ks8K5v— Aitor Cantalapiedra (@AitorCF10) November 23, 2026