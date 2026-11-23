Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Μια απρόσμενη τηλεφωνική κλήση έκλεψε την παράσταση στη συνέντευξη Τύπου του Μικέλ Αρτέτα, με τον προπονητή της Άρσεναλ να αναλαμβάνει για λίγα δευτερόλεπτα έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο!

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Μικέλ Αρτέτα, ενόψει της αναμέτρησης της Άρσεναλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για το Champions League.

Ενώ ο Ισπανός τεχνικός απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, το τηλέφωνο ενός από τους παρευρισκόμενους χτύπησε, διακόπτοντας για λίγο τη συνηθισμένη διαδικασία.

Αντί να αγνοήσει την κλήση, ο Αρτέτα αποφάσισε να συμμετάσχει στο απρόοπτο, σηκώνοντας ο ίδιος το τηλέφωνο του δημοσιογράφου.

Η κίνηση του έδωσε μια διαφορετική νότα στη συνέντευξη Τύπου, με τον προπονητή των «κανονιέρηδων» να δείχνει την πιο αυθόρμητη πλευρά του, μακριά από τις συνηθισμένες αναλύσεις για την τακτική και την προετοιμασία της ομάδας.

Δείτε το βίντεο: