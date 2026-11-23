Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Κόμο, πραγματοποιώντας την τελευταία της προπόνηση στο Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Οι κιτρινόμαυροι, πάτησαν το χορτάρι του ιστορικού γηπέδου της ιταλικής ομάδας, το οποίο έχει χωρητικότητα μόλις 13.602 θεατών και θα φιλοξενήσει την αυριανή (Τρίτη 24/11) αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League (σέντρα στις 22:00, μετάδοση από MAGENTA SPORT 2 HD).

Φυσικά, μιλάμε για ένα παιχνίδι με πολλές δυσκολίες. Ενα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ καλείται πρώτα απ' ολα να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε μια ομάδα εξαιρετική, που πρωταγωνιστεί στην Ιταλία, ενώ στο Champions League φιγουράρει στην 3η θέση με 9 πόντους σε τέσσερα παιχνίδια έχοντας διαλύσει: 4-1 την Λειψία, με το ίδιο σκορ την Γιουνάιτεντ, με 1-9 την Λανς και έχει ηττηθεί 3-2 στην έδρα της Φέγενορντ. Το θετικό ειναι πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει ανταγωνιστική εικόνα απέναντι σε μεγαθήρια όπως η Σίτι και η Ρεάλ, ενώ ταξίδεψε στην Ιταλία με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το πολύτιμο διπλό που πέτυχε επί της Καλαμάτας στη Νίκαια. Φυσικά, για να πάρει αύριο αποτέλεσμα, θα χρειαστεί να κάνει πολλά περισσότερα και όπως είπε ο Σέρβος τεχνικός νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου, «πρέπει να έχουμε συγκέντρωση, αλλιώς θα τιμωρηθούμε» εκφράζοντας όμως παράλληλα την πίστη στο δικό του πλάνο ανεξάρτητα από τη δυναμική του αντιπάλου.

Αυτά είναι τα δεδομένα για την 11άδα

Στο αγωνιστικό σκέλος ο Νίκολιτς έχει να διαχειριστεί τις δυο σημαντικές απουσίες, του τραυματία Αριάγκα και του τιμωρημένου Κοϊτά. Εκτός είναι ως γνωστόν και ο Ζούμπκοφ. Aντίθετα, κανονικά διαθέσιμοι είναι οι Κάιρινεν και Λυκογιάννης που επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς. Οσον αφορά την ενδεκάδα, το πιθανότερο ειναι να δουμε από τον Νίκολιτς μια προσέγγιση αλά Ρεάλ, με τον Γκατσίνοβιτς να έχει έναν σύνθετο ρόλο στην μεσοεπιθετική γραμμή. Πάμε όμως να τα πάρουμε από την αρχή. Ο Στρακόσα θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ και οι Ρότα-Πήλιος στις πλευρές. Στον άξονα, ο Μαρίν που επιστρέφει σε σχέση με την Καλαμάτα, θα καλύψει τη μια θέση στα χαφ και δίπλα του, θα δούμε πιθανότατα τον Βιτάλις. Στο δεξί φτερό, φαβορί να ξεκινήσει είναι ο Μάγερ και αριστερά το πιο πιθανό είναι να δούμε τον Κουτέσα, ενώ στη γραμμή κρούσης ο Γιόβιτς θα βρίσκεται στην κορυφή και πίσω του θα κινείται ο Γκατσίνοβιτς έχοντας έναν σύνθετο ρόλο καθώς θα δίνει βοήθειες και στα χαφ. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια πιθανή χρησιμοποίηση δεύτερου σέντερ-φορ δίπλα στον Γιόβιτς (Ζίνι ή Βάργκα) και μια μετατόπιση του Γκατσίνοβιτς στα άκρα.

Φωτογραφίες από την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στην Ιταλία: