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Η MARCA προεξόφλησε την απόφαση του CAS για τον πρωταθλητή Αφρικής, παρουσιάζοντας το Μαρόκο ως οριστικό νικητή της δικαστικής διαμάχης με τη Σενεγάλη. Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι μόνο οι δικές του ανακοινώσεις θεωρούνται επίσημες.

Νέα εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με την ισπανική MARCA να υποστηρίζει ότι το CAS θα επικυρώσει την απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας (CAF), η οποία απένειμε το τρόπαιο στο Μαρόκο.

Η υπόθεση ξεκίνησε από τον επεισοδιακό τελικό της 18ης Ιανουαρίου 2026, όταν η Σενεγάλη επικράτησε 1-0 του Μαρόκου στην παράταση, χάρη σε γκολ του Παπέ Γκέιγ.

Ωστόσο, η προσωρινή αποχώρηση των Σενεγαλέζων από τον αγωνιστικό χώρο, μετά τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, οδήγησε σε μεταγενέστερη ανατροπή του αποτελέσματος.

Η Επιτροπή Εφέσεων της CAF κατακύρωσε τον αγώνα με 3-0 υπέρ του Μαρόκου, με τη Σενεγάλη να προσφεύγει στο CAS.

Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η απόφασή του θα δημοσιοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης (24/11), ξεκαθαρίζοντας πως αποκλειστικά οι πληροφορίες που προέρχονται από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του θεωρούνται έγκυρες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση προς τα μέσα ενημέρωσης μέχρι την επίσημη ανακοίνωση, αφήνοντας ανοιχτή την έκβαση μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να απασχολεί το αφρικανικό ποδόσφαιρο.

🚨 El TAS ratificará a Marruecos como campeón de la Copa África https://t.co/uVFU5TplQk — MARCA (@marca) November 23, 2026