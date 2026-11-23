Η αποστολή της Γεωργίας βρίσκεται από την Κυριακή (22/11) στην Αθήνα για να προετοιμαστεί για τον αγώνα της Πέμπτης (26/11, 20:00) με την Ελλάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσω Ντουμπάι φτάνει στην Αθήνα ο Σενγκέλια ανήμερα της αναμέτρησης.

Η αποστολή της Γεωργίας έφτασε την Κυριακή στην Αθήνα ενόψει της αναμέτρησης με την Εθνική μας ομάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Αλεξάνταρ Τζίκιτς, έχει ήδη στη διάθεσή του τους Γκιόργκι Οχικίτζε, Ντούντα Σανάτζε, Γκιόργκι Κομπαχίτζε, Μάτε Καβλασβίλι, Καχαμπάρ Τσιντσαράτζε, Αλεκσάντρε Μερκβιλάτζε, Γκιόργκι Τουρτζιλάτζε, Βίλι Ισιάνι, Σάμπα Γκιγκιμπέρια, Ράτι Αντρονικασβίλι, Αλεκσάντρε Πεβάτζε και Γκιόργκι Κορσάντια, ενώ ο νατουραλιζέ της ομάδας είναι ο Μαρκίς Ριντ της Μπαχτσεσεχίρ, που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη.

Ο αρχηγός της ομάδας, Τόκο Σενγκέλια, θα ενσωματωθεί στην αποστολή την ημέρα του αγώνα, καθώς η Ντουμπάι BC παίζει εντός έδρας την Τετάρτη στις 18:00 με την Παρτίζαν.



Η Γεωργία θα προπονηθεί σήμερα και αύριο στη SUNEL Arena των Άνω Λιοσίων, ενώ την Τετάρτη-παραμονή του αγώνα-θα προπονηθεί στο Telekom Center Athens.