Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με ένα όμορφο «καλώς ήρθες» στα ελληνικά και θερμά λόγια καλωσορίζει την ΑΕΚ στην Ιταλία η Κόμο.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας, με ανάρτηση στα social-media, αναφέρεται στις ρίζες και στις καταβολές του Δικεφάλου και τονίζει πως η ιστορία της ΑΕΚ, ξεπερνά ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του αγωνιστικού χώρου.

Αναλυτικά, η ανάρτηση της Κόμο:

«Καλώς ήρθες, ΑΕΚ!

Ένας σύλλογος που έχει διαμορφωθεί μέσα από την ιστορία του, τις ρίζες του και το βαθύ αίσθημα του ανήκειν. Ιδρύθηκε από Έλληνες που προέρχονταν από την Κωνσταντινούπολη και η ΑΕΚ έχει μεταλαμπαδεύσει την ταυτότητα και τις παραδόσεις της από γενιά σε γενιά, εξελισσόμενη σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Από τον εμβληματικό δικέφαλο αετό μέχρι το πάθος των κιτρινόμαυρων οπαδών της, η ιστορία της ΑΕΚ ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του αγωνιστικού χώρου.

Τώρα, η ελληνική ομάδα μεταφέρει την ιστορία και τις φιλοδοξίες της στις όχθες της λίμνης του Κόμο, εκεί όπου η Κόμο 1907 ετοιμάζεται να την υποδεχθεί στο Stadio Giuseppe Sinigaglia, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Από την Αθήνα στο Κόμο, μας περιμένει ακόμη μία ευρωπαϊκή βραδιά!».