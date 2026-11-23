Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή για το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ οριστική είναι και η συμφωνία του Δικεφάλου με την Ντουμπάι για τον Τζάστιν Άντερσον.

Η εκπομπή του SDNA «Άγνωστες Υποθέσεις» ήρθε το βράδυ της Δευτέρας (23/11) με καυτό ρεπορτάζ σε όλα τα μέτωπα. Όπως ειπώθηκε το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ φαίνεται πως οδεύει προς ολοκλήρωση.

Συγκεκριμένα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή για την μεταγραφή του ομογενή γκαρντ και όπως όλα δείχνουν ο Ντόρσεϊ θα καταλήξει στον Δικέφαλο, καθώς το γυαλί στην σχέση του παίκτη με τους «ερυθρόλευκους» έχει σπάσει οριστικά.

Παράλληλα, στην τελική ευθεία μπαίνει και η μεταγραφή του Τζάστιν Άντερσον. Ο Δικέφαλος έχει συμφωνήσει με την Ντουμπάι και ο Αμερικανός άσος αναμένεται να γίνει και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ το επόμενο διάστημα. Να σημειώσουμε ότι οι «ασπρόμαυροι» είχαν ψηλά στην λίστα τους το τελευταίο διάστημα τον Άντερσον, με τον Αμερικανό να καταλήγει τελικά στον ΠΑΟΚ.