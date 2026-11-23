Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Πανιώνιος συνεχίζει ακάθεκτος στην φετινή Elite League, καθώς επιβλήθηκε και του Ψυχικού με 82-63 και έκανε το «9 στα 9», παραμένοντας στον αήττητο δρόμο του και αφήνοντας τους ηττημένους στο 5-4.

Ασταμάτητος είναι την φετινή σεζόν ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθροι» κέρδισαν εύκολα στο κλειστό της Γλυφάδας το Ψυχικό με 82-63, έκανε το 9/9 στο πρωτάθλημα, με την ομάδα του Νίκου Καραγιάννη να συνεχίζει αήττητη, την ώρα που το Ψυχικό έπεσε στο 5-4.

Δεκάλεπτα: 15-17, 32-31, 57-50, 82-63

Πανιώνιος Cosmorama Travel (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 10 (1), Κολοβέτσιος 12, Καρράς, Πιλάβιος 2, Γερομιχαλός 4, Χριστοφίδης 9 (3), Καμαριανός 8, Δενδρινός 7 (1), Μπάρλος 2, Σταυρακοϋκας, Σασλόγλου 3 (1), Ουόλτερς 25 (1)

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Ουίλιαμσον 7, Παπαγιάννης, Τσώνης, Παπανικολάου, Τσακίρης, Οικονομόπουλος 14 (1), Χατζής 4, Μπουντούρης 3 (1), Γιουότ 14 (1), Ουανγκ, Ματαλιωτάκης 12 (2)

Η 9η αγωνιστική της Elite League (20-23/11):

Παρασκευή 20/11 (17:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 69-73

Σάββατο 21/11 (17:00):

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 80-88 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Kronos BC Plasis – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 56-74 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Evertech Παπάγου 74-68 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός 73-62 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Αμύντας – Γλαύκος Έσπερος 66-67 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας 80-88 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 23/11 (20:00):

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Ψυχικό / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (10η, 27-30/11):

Παρασκευή 27/11:

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Kronos BC Plasis (16:00)

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Κόροιβος (17:00)

Σάββατο 28/11 (17:00):

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola

Evertech Παπάγου – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Πρωτέας Βούλας – Αμύντας

Γλαύκος Έσπερος – Μαχητές Πειραματικό

Πανερυθραϊκός – Ψυχικό

Δευτέρα 30/11 (20:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανιώνιος Cosmorama Travel