Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της που έχουν ταξιδέψει στην Ιταλία πως θα φτάσουν και θα μουν στο «Stadio Giuseppe Sinigaglia» για το ματς της Τρίτης με την Κόμο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας που έχουν προαγοράσει διαδικτυακά εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με την Κόμο (24/11 - 21:00 τοπική ώρα) στο «Stadio Giuseppe Sinigaglia», ότι έως το μεσημέρι της ημέρας του αγώνα θα ολοκληρωθεί η αποστολή τους στα e-mail που δηλώθηκαν κατά την προαγορά.



Σε περίπτωση που κάποιος δεν παραλάβει το εισιτήριό του, θα πρέπει να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό με το τμήμα εισιτηρίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στο εισιτήριό σας, ενώ τονίζεται ότι οι Ιταλικές αρχές θα κάνουν αυστηρούς ελέγχους ταυτοπροσωπίας, κατά τους οποίους οι φίλαθλοι θα πρέπει να επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο (θα απαιτείται το πρωτότυπο έγγραφο, όχι φωτοτυπία, φωτογραφία ή ψηφιακή μορφή).



Σημείο συνάντησης



Οι θύρες του Σταδίου θα ανοίξουν στις 19.00 τοπική ώρα, ωστόσο για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα λειτουργεί από τις 12.00 σημείο συνάντησης, το οποία θα είναι η Fan Zone πλησίον του Σταδίου που αποτυπώνεται στη φωτογραφία (δείτε τη διεύθυνση στο google maps ΕΔΩ).







Για τους φιλάθλους που συμμετέχουν σε οργανωμένες εκδρομές και θα προσέλθουν στο γήπεδο με λεωφορείο ή VAN, θα υπάρχει ελεύθερο πάρκινγκ το οποίο βρίσκεται ΕΔΩ. Από το σημείο θα ξεκινούν λεωφορεία για τη μετάβασή τους στο σημείο συνάντησης.



Απαγορεύεται ρητά η είσοδος στο γήπεδο με κάποιο από τα αντικείμενα που εμφανίζονται στη φωτογραφία.







Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση με βαλίτσα, ή τσάντα μεγαλύτερη σε μέγεθος από κόλλα Α4. Όσοι δεν έχουν μέρος για τη φύλαξη των αποσκευών τους, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν επί πληρωμή χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται ΕΔΩ.



Τέλος συστήνεται στους φίλους της ομάδας μας να αποφύγουν τα συγκεκριμένα σημεία της πόλης:



*«Bar Pan Pero Rosso Lounge Bar» viale Fratelli Rosselli 22, 22100 Como CO

*«Pizza Goal» viale Massenzio Masia 81, 22100 Como CO

*«Bar Pino» viale Massenzio Masia 48, 22100 Como CO



Όπως σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι, τονίζουμε και πάλι την ανάγκη να προστατέψουμε την ομάδα μας αποφεύγοντας αχρείαστες ενέργειες, που θέτουν σε κίνδυνο ποινικών κυρώσεων και τους ίδιους τους παραβάτες.



Η ΑΕΚ μάς χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια.