Η ήττα της Φενέρμπαχτσε από την Μπεσίκτας με 92-88 για το τουρκικό πρωτάθλημα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς οι έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία και οι αποβολές του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και του Ουέιντ Μπόλντουιν προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις.
Η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε, μέσω του Ομέρ Ονάν, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνου του τμήματος μπάσκετ, εξέδωσε ανακοίνωση με ιδιαίτερα αιχμηρό περιεχόμενο, εξαπολύοντας επίθεση στους διαιτητές της αναμέτρησης.
Ο Ονάν στάθηκε τόσο στις επίμαχες αποφάσεις όσο και στο νέο σύστημα ορισμού διαιτητών με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εφαρμόζεται στο τουρκικό πρωτάθλημα.
«Οι διαιτητές δεν ήταν ικανοί να διευθύνουν ένα τέτοιο παιχνίδι»
«Έγινε για ακόμη μία φορά ξεκάθαρο ότι οι διαιτητές δεν ήταν ικανοί να διευθύνουν έναν αγώνα αυτού του επιπέδου. Είναι απαράδεκτο να μην μπορούν να αξιολογήσουν σωστά τις φάσεις, να παίρνουν λανθασμένες αποφάσεις ακόμη και μετά την εξέταση του βίντεο και να προτιμούν να αποβάλλουν ανθρώπους αντί να επικοινωνούν με τους παίκτες και τους προπονητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, έκανε λόγο για διαιτητικές αποφάσεις που μπορούν να πλήξουν την εικόνα του τουρκικού μπάσκετ, υπογραμμίζοντας ότι οι διαιτητές δεν πρέπει να επισκιάζουν τους πρωταγωνιστές του αγώνα.
«Η τεχνητή νοημοσύνη όρισε μια κωμική τριάδα»
Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Ονάν και για το σύστημα ορισμού των διαιτητών, τονίζοντας:
«Στην αρχή της σεζόν η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας εισήγαγε ένα νέο σύστημα, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για τους ορισμούς. Είχαμε ήδη εκφράσει τη διαφωνία μας. Το χθεσινό παιχνίδι απέδειξε πόσο δικαιολογημένες ήταν οι αντιρρήσεις μας. Η τεχνητή νοημοσύνη όρισε με κάποιον τρόπο μια τριάδα που έμοιαζε με κωμικό χορευτικό σχήμα, για να διευθύνει έναν αγώνα ανάμεσα σε δύο ομάδες της EuroLeague».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες φάσεις, με κυριότερη εκείνη ανάμεσα στον Μετετζάν Μπιρσέν και τον Ουέιντ Μπόλντουιν, υποστηρίζοντας πως παρά την εξέταση του βίντεο, οι διαιτητές πήραν λανθασμένη απόφαση, η οποία οδήγησε τελικά και στις αποβολές του Αμερικανού γκαρντ και του Γιασικεβίτσιους.
Μάλιστα, η Φενέρμπαχτσε υποστήριξε ότι πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση υπήρχε κακόβουλη πρόθεση, ενώ εξέφρασε έντονα παράπονα και για μία ακόμη φάση, με το σκορ στο 90-88 υπέρ της Μπεσίκτας.
Ζητά συνάντηση με την Επιτροπή Διαιτησίας
«Οι διαιτητές έχασαν εντελώς τον έλεγχο του αγώνα με τις αποφάσεις τους. Θα ζητήσουμε συνάντηση με τη διοίκηση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και θα μεταφέρουμε τα παράπονά μας για τη σκανδαλώδη διαιτησία», σημείωσε ο Ονάν.
Παράλληλα, προειδοποίησε πως αν συνεχιστούν ανάλογοι ορισμοί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά στη διάρκεια της σεζόν.
Τέλος, ξεκαθάρισε πως η Φενέρμπαχτσε θα θέσει το ζήτημα και στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, τονίζοντας ότι η ομάδα δεν αποδίδει την ήττα της αποκλειστικά σε μία λανθασμένη διαιτητική απόφαση.
Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Onan'dan Gündeme Dair Açıklamalar Dün gece iki EuroLeague takımı karşı karşıya geldi. Öncelikle Beşiktaş yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Maç içerisinde de herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak maçın hakemleriyle ilgili söylemem gerekenler var. Hakemlerin bu seviyedeki bir karşılaşmayı yönetme yeterliliği olmadığı dün gece bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Sahadaki pozisyonları doğru değerlendiremeyen, izlediği görüntüye rağmen yanlış karar veren, oyuncu ve teknik heyetle iletişim kurmak yerine oyundan atmayı tercih eden bir hakem anlayışı kabul edilemez. Bu kadar kritik bir mücadelede düdük çalan hakemlerin performansı Türk basketbolunun marka değerine de zarar verecek düzeydedir. Hakemler sahada oyunun önüne geçmemeli; kararlarıyla maçın kaderini belirlememelidir. MHK, sezon başında yeni bir sisteme geçerek hakem atamalarını yapay zeka ile gerçekleştirmeye başladı. Biz bu konuda MHK ile aynı fikirde olmadığımızı ifade etmiştik. Dün oynanan maç da bu konudaki itirazlarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. İki EuroLeague takımının karşılaşmasına yapay zeka tarafından adeta komedi dans üçlüsü atanmış. Metecan Birsen ile Wade Baldwin arasındaki pozisyonda topun rakip oyuncudan çıktığı görüntülerle açıkça ortadayken, hakemler pozisyonu izlemelerine rağmen topu rakibe verdiler. Bu kararın ardından hem oyuncumuz Baldwin hem de hocamız teknik faulle oyundan atıldı. Bu kararda art niyet olduğunu düşünüyoruz. Skor 90-88 rakibin üstünlüğü ile devam ederken, Beşiktaşlı oyuncunun panyaya temas ettiği net bir şekilde ortada olmasına rağmen, Metecan Birsen-Wade Baldwin pozisyonunda rakibin temasını göremeyen iki hakem bu pozisyonda panyaya temasın şiddetini herhalde yetersiz gördüler ki verdikleri ilk basket kararından pozisyonu izleyip dönerek bir başka skandal karara imza attılar. Hocamız, İngilizcede “itti” anlamına gelen “push” kelimesini kullanıyor. Ancak hakem, kendi hayal dünyasında ne düşündüyse hocamızı doğrudan keyfi bir kararla oyundan attı. Hakemler verdikleri kararlarla maçı çığırından çıkardı. MHK yönetiminden bir görüşme talebimiz olacak. Bu maçta yaşanan skandal hakem yönetimiyle ilgili şikayetlerimizi kendilerine ileteceğiz. Bu seviyedeki maçları bu kadar düşük kalitedeki hakemlerle oynamaya devam edersek, yapay zeka destekli atamalar nedeniyle bu sezon buna benzer birçok karşılaşma yaşayabiliriz. Bu nedenle MHK tarafından acilen önlem alınması gerekiyor. Biz de ilk toplantımızda TBF yönetimine de bu konuyu gündeme getireceğiz. Biz maçı tek bir pozisyondaki hataya bağlamıyoruz. Daha ikinci periyotta, hakemin gözünün önünde top dışarı çıkıyor ancak düdük çalınmıyor. Oyun devam ediyor ve hücumun sonu aleyhimize üç sayıyla sonuçlanıyor. Bunun gibi çok sayıda pozisyon var. Yapay zekâdan şansımıza komedi dans üçlüsü çıktı.— Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) November 23, 2026