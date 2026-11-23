Η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε κατά της διαιτησίας μετά την ήττα από την Μπεσίκτας (92-88), καταγγέλλοντας σοβαρά λάθη και ασκώντας έντονη κριτική στο σύστημα ορισμού διαιτητών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η ήττα της Φενέρμπαχτσε από την Μπεσίκτας με 92-88 για το τουρκικό πρωτάθλημα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς οι έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία και οι αποβολές του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και του Ουέιντ Μπόλντουιν προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις.

Η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε, μέσω του Ομέρ Ονάν, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνου του τμήματος μπάσκετ, εξέδωσε ανακοίνωση με ιδιαίτερα αιχμηρό περιεχόμενο, εξαπολύοντας επίθεση στους διαιτητές της αναμέτρησης.

Ο Ονάν στάθηκε τόσο στις επίμαχες αποφάσεις όσο και στο νέο σύστημα ορισμού διαιτητών με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εφαρμόζεται στο τουρκικό πρωτάθλημα.

📌 Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde direkt olarak diskalifiye edildi! ⚫⚪ Beşiktaş Fuzul x Fenerbahçe Tarfin 🟡🔵 #beINSPORTS #TSBSL https://t.co/lTuBMqxrb4 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 22, 2026

«Οι διαιτητές δεν ήταν ικανοί να διευθύνουν ένα τέτοιο παιχνίδι»

«Έγινε για ακόμη μία φορά ξεκάθαρο ότι οι διαιτητές δεν ήταν ικανοί να διευθύνουν έναν αγώνα αυτού του επιπέδου. Είναι απαράδεκτο να μην μπορούν να αξιολογήσουν σωστά τις φάσεις, να παίρνουν λανθασμένες αποφάσεις ακόμη και μετά την εξέταση του βίντεο και να προτιμούν να αποβάλλουν ανθρώπους αντί να επικοινωνούν με τους παίκτες και τους προπονητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για διαιτητικές αποφάσεις που μπορούν να πλήξουν την εικόνα του τουρκικού μπάσκετ, υπογραμμίζοντας ότι οι διαιτητές δεν πρέπει να επισκιάζουν τους πρωταγωνιστές του αγώνα.

«Η τεχνητή νοημοσύνη όρισε μια κωμική τριάδα»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Ονάν και για το σύστημα ορισμού των διαιτητών, τονίζοντας:

«Στην αρχή της σεζόν η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας εισήγαγε ένα νέο σύστημα, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για τους ορισμούς. Είχαμε ήδη εκφράσει τη διαφωνία μας. Το χθεσινό παιχνίδι απέδειξε πόσο δικαιολογημένες ήταν οι αντιρρήσεις μας. Η τεχνητή νοημοσύνη όρισε με κάποιον τρόπο μια τριάδα που έμοιαζε με κωμικό χορευτικό σχήμα, για να διευθύνει έναν αγώνα ανάμεσα σε δύο ομάδες της EuroLeague».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες φάσεις, με κυριότερη εκείνη ανάμεσα στον Μετετζάν Μπιρσέν και τον Ουέιντ Μπόλντουιν, υποστηρίζοντας πως παρά την εξέταση του βίντεο, οι διαιτητές πήραν λανθασμένη απόφαση, η οποία οδήγησε τελικά και στις αποβολές του Αμερικανού γκαρντ και του Γιασικεβίτσιους.

Μάλιστα, η Φενέρμπαχτσε υποστήριξε ότι πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση υπήρχε κακόβουλη πρόθεση, ενώ εξέφρασε έντονα παράπονα και για μία ακόμη φάση, με το σκορ στο 90-88 υπέρ της Μπεσίκτας.

Ζητά συνάντηση με την Επιτροπή Διαιτησίας

«Οι διαιτητές έχασαν εντελώς τον έλεγχο του αγώνα με τις αποφάσεις τους. Θα ζητήσουμε συνάντηση με τη διοίκηση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και θα μεταφέρουμε τα παράπονά μας για τη σκανδαλώδη διαιτησία», σημείωσε ο Ονάν.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως αν συνεχιστούν ανάλογοι ορισμοί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά στη διάρκεια της σεζόν.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως η Φενέρμπαχτσε θα θέσει το ζήτημα και στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, τονίζοντας ότι η ομάδα δεν αποδίδει την ήττα της αποκλειστικά σε μία λανθασμένη διαιτητική απόφαση.