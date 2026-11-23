Ο Άρης έπεσε από τον Λευκό Πύργο και βρήκε πορτοφόλι, όμως τώρα πρέπει να γίνει ακόμη καλύτερος και να ετοιμαστεί για τα ντέρμπι

Ώρα ήταν να χαμογελάσει και στον Άρη λίγο η τύχη. Οι κιτρινόμαυροι βρήκαν την λύτρωση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και έφυγαν νικητές από το γήπεδο του Αστέρα, όμως το δύσκολο ξεκινάει τώρα.

Οι παίκτες του Γρηγορίου ήταν αρκετά νωθροί και άτολμοι για ακόμη ένα εκτός έδρας ματς, όμως όλο αυτό είχε εξηγήσεις. Λίγο οι απουσίες, λίγο ο αέρας, που δεν άφηνε το παιχνίδι να αποκτήσει ρυθμό, το παιχνίδι κυλούσε ολοταχώς είτε για Χ - είτε για 1! Στο πρώτο μέρος ο Αστέρας ήταν καλύτερος και είχε τις ευκαιρίες και την κατοχή. Όμως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ο Άρης επιβίωσε και ετοιμάστηκε για το β' μέρος με το αγαπημένο του 4-4-2. Η είσοδος του Καντεβέρε έφερε μια κανονικότητα στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την φρεσκάδα της τριπλής αλλαγής, λίγα λεπτά αργότερα, για να έχουν ένα ποιοτικό 20λεπτο, βάζοντας δύσκολα στον Αστέρα. Στο φινάλε του αγώνα οι γηπεδούχοι ανέκτησαν την κυριαρχία και απείλησαν με τον Γκιτέρσο, όμως ο Βέλιο και οι αμυντικοί του ξεπέρασαν και αυτό το εμπόδιο και ο Άρης απέκτησε το μαγικό "ματς μπολ", με το κερδισμένο φάουλ του Καντεβέρε. Όλα θα κρίνονταν εκεί. Σε ένα παιχνίδι που ο Άρης δεν έδειχνε να κερδίζει ούτε με άλλα δύο ημίχρονα, αρκούσε μία φάση για το "ριφιφί". Χρειάστηκε, δε, ο Χρυσόπουλος, ο οποίος έβαλε λάθος το πόδι του και χάρισε στον Άρη το γκολ που έψαχνε. Τρεις πόντοι και συνεχίζουμε.

Πάμε τώρα στην ουσία...

Αρχικά, ξεκινώντας από το τελευταίο στοιχείο του αγώνα, τον Χρυσόπουλο, θεωρώ μέγα σφάλμα τα συνεχή πλάνα της συνδρομητικής πάνω στο παιδί. Θα έχει μια δύσκολη βραδιά, δεν είναι ανάγκη να το υπερ-αναδεικνύουμε περαιτέρω.

Κατόπιν, Από την προσπάθεια του σημερινού Άρη παρατηρούμε πως, όποτε λείπει από την ενδεκάδα ο Ράσιτς, η ομάδα δεν έχει σαφή προσανατολισμό από τον άξονα επιθετικά. Φιλότιμες οι προσπάθειες του Χόνγκλα να κουβαλήσει μόνος του όλο το κέντρο, σε φάση επίθεσης, όμως ο Γένσεν ήταν μόνο για τα ανασταλτικά καθήκοντα και χάνονταν σε κάθε επιθετική απόπειρα. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να λυθεί ενόψει Ιανουαρίου. Είτε με Μόντσου - είτε με άλλον παίκτη, ο Άρης πρέπει να έχει εναλλακτικές για το "8" και λύσεις όπως αυτή του Ντέλε Μπασίρου (περαστικά στο παιδί), σε τριάδα, σε δυάδα, σε τετράδα, δεν βοηθούν.

Αρκετά δραστήριος και πάλι ο Μπρούμα, με σαφώς λιγότερα αποτελέσματα φυσικά, συγκριτικά με άλλες αναμετρήσεις, όπως και ο Γκαρέ, ο οποίος κουβάλησε για ακόμη μία φορά όλη την δεξιά πλευρά του Άρη. Σε ένα κακό απόγευμα, μάλιστα, για τον Πετρίς. Ο Αργεντίνος δείχνει πως σε κάθε ματς αποτελεί τον Game Changer για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και στην Αλκμήνης καλά θα κάνουν να τον έχουν αποκτήσει "χθες" από την Βάσκο. Ο Δεκέμβρης πλησιάζει και η συγκεκριμένη υπόθεση πρέπει να κλείσει άμεσα.

Όσα δεν έκανε ο Πετρίς τα έκανε από τα αριστερά ο Ρίτσαρντς, ο οποίος, για ακόμη ένα ματς ήταν μια σταθερά για την αριστερή πλευρά. Καλοί επίσης και οι Φαμπιάνο και Σούταλο, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Βέλιο.

Αυτό που παραμένει ανεξήγητο είναι η νωθρότητα του Άρη στα εκτός έδρας παιχνίδια. Να πεις πως η ομάδα έπαιζε σε καμία ρωμαϊκή αρένα, να πω "πάει στο καλό", όμως το γήπεδο του Αστέρα ήταν απελπιστικά άδειο και η πίεση μηδενική. Πως εξηγεί κανείς την μετάλλαξη που βιώνει ο Άρης από τα ξένα γήπεδα - στο δικό του;

Η απαιτητική συνέχεια...

Για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου τα εύκολα παιχνίδια έχουν τελειώσει. Από 'δω και πέρα ξεκινάει ο γολγοθάς με τα ντέρμπι. Ολυμπιακός, Παναθηναίκός, Ηρακλής, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Όλα μέσα σε λίγες εβδομάδες και όλα δύσκολα και γεμάτα παγίδες. Το γεγονός πως τα περισσότερα από αυτά είναι στην έδρα του Άρη δίνει την όλη κατάσταση στα "χέρια" των παικτών των κιτρινόμαυρων. Στο χέρι τους οι νίκες, το σερί, η 4η θέση. Στο χέρι τους και η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα...

Μακάρι να δικαιώσουν τον κόσμο και τους εαυτούς τους...