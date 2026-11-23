Άραγε το μήλο να έπεσε κάτω από την μηλιά και σε ότι αφορά το ταλέντο;

Στα βήματα του πατέρα του βαδίζει ο Ρίκι Κουαρέσμα, ο οποίος σε ηλικία 14 ετών υπέγραψε συμβόλαιο νέων με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Ο γιος του μεγάλου Ρικάρντο Κουαρέσμα είχε περάσει και από τις ακαδημίες της Πόρτο και όπως ο πατέρας του αγωνίζεται κι αυτός ως εξτρέμ.

«Με μεγάλη υπερηφάνεια υπογράφω το πρώτο μου συμβόλαιο με την Σπόρτινγκ. Πρώτα απ 'όλα, ευχαριστώ τον Θεό που πάντα καθοδηγεί την πορεία μου, την οικογένεια μου που είναι πάντα δίπλα μου και τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου για την πρόοδο, την καθοδήγηση και την πειθαρχία τους. Και όλα έχουν μια αρχή... Ευχαριστώ!», έγραψε στα social media ο 14χρονος εξτρέμ.