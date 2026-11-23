Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Μπουρλέ Τζούνιορ, με ανάρτηση του στο Χ, ισχυρίζεται πως οι δυο ελληνικές ομάδες μπαίνουν στην κούρσα της διεκδίκησης του Κροάτη μέσου ο οποίος την τρέχουσα σεζόν δεν είναι στις πρώτες επιλογές και μετράει μόλις 5 ματς και 106 λεπτά με την φανέλα της Μπολόνια.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Μπουρλέ Τζούνιορ στο Χ:
Ολυμπιακός και ΑΕΚ μπαίνουν στη μάχη για τον Νίκολα Μόρο!
Ο μέσος της Μπολόνια συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να προστίθενται στους ενδιαφερόμενους, έπειτα από επαφές που υπήρξαν με συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας.
Η αποχώρησή του από την Μπολόνια μοιάζει πλέον πιο κοντινή, καθώς οι επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αυξάνονται.
Ποια ομάδα θα αποτελούσε την καλύτερη επιλογή για εκείνον;