Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου επικράτησε με 88-80 της ΝΕ Μεγαρίδος εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Elite League, και ο σέντερ των Κρητικών, Γιώργος Κογιώνης, «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί της ΝΕ Μεγαρίδος: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για ‘μας. Είχαμε κάνει μια μεγάλη “κοιλιά”, με έξι σερί ήττες μετά την πρεμιέρα. Καταφέραμε, την προηγούμενη αγωνιστική, να κερδίσουμε το εντός έδρας ματς με τον Γ.Σ. Σοφάδων και θεωρώ ότι αυτή η νίκη ήταν το “κλειδί”. Μας απελευθέρωσε, μας γέμισε με αυτοπεποίθηση και μπορέσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο “διπλό” σε μια πολύ δύσκολη έδρα, από την οποία πιστεύω ότι δύσκολα θα περάσουν πολλές ομάδες. Η ΝΕΜ είναι μια δουλεμένη ομάδα με πολύ ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού. Οπότε, ναι, ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για εμάς και είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Για τα «κλειδιά» της νίκης: «Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που είχαμε από την αρχή της εβδομάδας. Η προετοιμασία μας ήταν πολύ στοχευμένη και το προπονητικό staff μάς έδωσε απ’ την αρχή μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι θ’ αντιμετωπίζαμε. Ξέραμε το στιλ παιχνιδιού των Μεγάρων και είδαμε λίγο παραπάνω βίντεο, γιατί η ΝΕΜ έχει ιδιαίτερο τρόπο άμυνας και τα παιχνίδια της έχουν ιδιαίτερο ρυθμό. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το πρώτο “κλειδί” της νίκης. Είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα, πήραμε διψήφια διαφορά, αλλά τα Μέγαρα, όπως περιμέναμε, επέστρεψαν και πέρασαν μπροστά. Μείναμε μαζί και δε μας κυρίευσαν το άγχος και η αμφιβολία, όπως είχε συμβεί σε προηγούμενα παιχνίδια. Μειώσαμε ξανά τη διαφορά και στις κρίσιμες στιγμές ήμασταν πιο ψύχραιμοι, πιο εύστοχοι και πήραμε σωστότερες αποφάσεις. Έτσι καταφέραμε να κερδίσουμε».

Για το σερί των έξι ηττών που είχαν πριν τις δύο τελευταίες νίκες: «Θεωρώ ότι είναι πολλοί οι παράγοντες. Πρώτον, είμαστε μια νέα ομάδα με πολλές προσδοκίες, γιατί πολλοί παίκτες προερχόμαστε από χαμηλότερες κατηγορίες και θέλαμε ν’ αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο παρκέ. Όταν ξεκινάς με εκκωφαντικό τρόπο, με δύο μεγάλες νίκες στο Κύπελλο και μια σχετικά εύκολη νίκη στην πρεμιέρα, αυτομάτως ο πήχης μπαίνει ψηλά, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Και όταν έρχονται αποτελέσματα που δεν περίμενες, όπως μια κακή ήττα από τον ΓΑΣ Κομοτηνή, μια ήττα στο… νήμα από τον Πανιώνιο, που λες “ίσως αδίκησα τον εαυτό μου” ή όταν κάνεις ένα κακό 1ο ημίχρονο με το Λαύριο που δε σου αφήνει περιθώρια να κερδίσεις το παιχνίδι, δημιουργείται κάπως ένα ντόμινο. Όταν κάτι πάει στραβά, τα πράγματα μπορεί να πάνε ακόμα χειρότερα, μέχρι να βρεις το σωστό πάτημα τη σωστή στιγμή. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα κι επανήλθαμε. Έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί, όπως είπα, αδικούσαμε τους εαυτούς μας και τη δουλειά που γίνεται καθημερινά στο γήπεδο. Θέλαμε, επίσης, να ικανοποιήσουμε τον κόσμο της ομάδας που μας στηρίζει».

Για την εμφάνιση του Ντέιτον Άλμπερι και το πώς βοηθά την ομάδα: «Ο Ντέιτον είναι ένας πολύ κάθετος παίκτης και θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει περισσότερο στο στιλ παιχνιδιού που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Γι’ αυτό βοήθησε τόσο στη δημιουργία, με οκτώ ασίστ, όσο και στο σκοράρισμα, με 23 πόντους. Το ότι παίζει τόσο κάθετα αναγκάζει την άμυνα να κλείσει πάνω του και ν’ αντιδράσει, οπότε μπορούν ν’ αξιοποιηθούν και οι υπόλοιποι παίκτες που μένουν ελεύθεροι».

Για τον φετινό στόχο της Αναγέννησης: «Με τα αποτελέσματα που έχουν έρθει και την πορεία που έχουμε κάνει αυτούς τους δυόμιση μήνες, μαζί με τα παιχνίδια του Κυπέλλου, έχουμε πλέον πλήρη εικόνα για το πόσο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα. Κάθε αγωνιστική μπορεί να δεις ένα αποτέλεσμα που θα σε εκπλήξει. Ακολουθούμε το κλισέ “παιχνίδι με παιχνίδι”, ώστε να πετύχουμε πρώτα τον στόχο της παραμονής όσο το δυνατόν πιο εύκολα και, από ‘κει και πέρα, θα δούμε στη συνέχεια».

Για τον ρόλο του στην ομάδα και την προσαρμογή του στην κατηγορία: «Σίγουρα πρέπει να διαχειριστώ καλύτερα τα φάουλ και τα λάθη μου. Μου έχουν δοθεί χώρος, ευθύνη και ελευθερία. Ο κόουτς πιστεύει αρκετά σ’ εμένα και το έχει δείξει απ’ την αρχή. Έτσι, από τις πρώτες μέρες στην ομάδα ένιωσα αυτοπεποίθηση. Μου ήταν ξεκάθαρο τι θέλει η ομάδα από ‘μένα και προσπαθώ να το δώσω. Η κατηγορία είναι καινούργια και για εμένα και προσπαθώ να προσαρμόζομαι παιχνίδι με το παιχνίδι και να γίνομαι καλύτερος».