Ο Ζίβκοβιτς ντύθηκε Ντέλιας, ο Ολυμπιακός σκοράρει χωρίς τον φονιά του και ο Νους μπήκε... στο ρόλο. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες τελείωσε, η Super League επέστρεψε και μαζί της επέστρεψαν όλα όσα κάνουν το ελληνικό πρωτάθλημα τόσο ενδιαφέρον. Γκολάρες, ανατροπές, πρωταγωνιστές που παίρνουν τις ομάδες τους από το χέρι, προπονητές που χάνουν την ψυχραιμία τους και, φυσικά, διαιτητικές φωνές. Γιατί μπορεί να αλλάζουν οι αγωνιστικές, αλλά ορισμένες συνήθειες στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν αλλάζουν με τίποτα.

«Ζίλε», σε mode Ντέλια, τραβάει όλο τον ΠΑΟΚ!

Όπως σας γράφαμε και πριν από δύο εβδομάδες, πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο Ζίλε ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή ο MVP της Super League, με βάση τα στατιστικά και κυρίως την επιρροή του στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και δεν χρειάστηκε να περάσει παρά μία αγωνιστική για να μας δώσει ακόμη περισσότερα επιχειρήματα. Απέναντι στην Κηφισιά έκανε χατ τρικ, έφτασε τα έξι γκολ στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ, παρέα με τον Ζότα του Ολυμπιακού και τον Βάργκα της ΑΕΚ.

Ο Ζίβκοβιτς, λοιπόν, έχει μπει για τα καλά σε mode Ντέλια. Κάνει σχεδόν τα πάντα μέσα στο γήπεδο, φτιάχνει παιχνίδι, μοιράζει μπάλες, πατάει περιοχή, σκοράρει και, όταν ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κάποιον να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, είναι συνήθως ο πρώτος που βγαίνει μπροστά. Με λίγα λόγια, ο Ζίλε τραβάει όλο τον ΠΑΟΚ και το κάνει με μια συνέπεια που δύσκολα συναντάς στο φετινό πρωτάθλημα. Κι αν ο Κωνσταντέλιας μάς ήταν εκείνος που μας είχε συνηθίσει να περιμένουμε από τα πόδια του το απρόβλεπτο, ο Σέρβος έχει αναλάβει να προσφέρει και θέαμα και ουσία. Όλο το πακέτο, δηλαδή.

Το χατ τρικ, μάλιστα, είχε και ιστορική αξία. Από τον Αύγουστο του 2006 και τον Μάρτιν Μίετσελ είχε να πετύχει ξένος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ τρία γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος. Παράλληλα, ο Ζίλε έφτασε τα 72 γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις, συνεχίζοντας να ανεβαίνει στη λίστα των σκόρερ της ιστορίας του συλλόγου.

Και κάπως έτσι, εκεί που συζητούσαμε αν είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της Super League, ο ίδιος φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Πού να γυρίσει και ο φονιάς! Αλλά πίσω μπάζει νερά...

Από τον Ζίλε που κάνει σχεδόν τα πάντα στον ΠΑΟΚ, πάμε στον Ολυμπιακό που αρχίζει να βρίσκει γκολ από παντού. Έξι στον Ηρακλή, γκολάρες από τον Σιπιόνι και τον Ζότα Σίλβα, γκολ και ασίστ από τον Μπέιλι, συνεργασίες με τον Μάριους και μια επίθεση που, παρά τα προβλήματα και τις απουσίες, αρχίζει επιτέλους να ρολάρει. Και το καλύτερο για τους Πειραιώτες; Όλα αυτά χωρίς τον Ελ Κααμπί! Πού να γυρίσει, δηλαδή, και ο φονιάς...

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι αριθμοί λένε τη δική τους ιστορία. Στα τρία πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος με τον Μαροκινό, ο Ολυμπιακός είχε μέσο όρο ένα γκολ ανά αγώνα. Στα επόμενα οκτώ, χωρίς αυτόν, ο μέσος όρος ανέβηκε στα 2,38! Και δεν είναι μόνο τα γκολ. Ο Ιμανόλ, έχοντας χάσει πλέον και τους Τσικίνιο, Έσε και Πουέρτα, αναγκάστηκε να ανακατέψει την τράπουλα, βρίσκοντας διαφορετικές λύσεις και περισσότερους πρωταγωνιστές στην επίθεση. Ο Μπέιλι και ο Μάριους, για παράδειγμα, έφτιαξαν ο ένας το γκολ του άλλου, με τον Τζαμαϊκανό να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνισή του με τα ερυθρόλευκα.

Μόνο που όσο ο Ολυμπιακός φτιάχνει πράγματα μπροστά, τόσο εξακολουθεί να προβληματίζει πίσω. Γιατί καλή η εξάρα, ωραίες οι γκολάρες και το επιθετικό πάρτι, αλλά ο Ηρακλής πήγε στο Καραϊσκάκη και προηγήθηκε δύο φορές! Και μάλιστα με δύο γκολ του 19χρονου Ζούλεβιτς, που αγωνίζεται δανεικός στον Γηραιό. Κάθε αγωνιστική που περνάει, οι αμυντικές πληγές των Πειραιωτών εμφανίζονται ξανά, ακόμη και σε βραδιές που η επίθεσή τους πετάει φωτιές.

Βέβαια, για τον Ηρακλή η ιστορία αρχίζει να γίνεται κουραστικά γνώριμη. Προηγήθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ και έχασε, προηγήθηκε απέναντι στον Παναθηναϊκό και πάλι έχασε, πήγε τώρα στο Καραϊσκάκη, πήρε δύο φορές κεφάλι στο σκορ και στο τέλος έφυγε με έξι γκολ στην πλάτη. Τρεις φορές το ίδιο έργο για τον Γηραιό, που δείχνει ικανός να βάλει δύσκολα στους μεγάλους, αλλά όχι και να τους τελειώσει όταν τους βρίσκει στα σχοινιά. Και επειδή στο ποδόσφαιρο δεν αρκεί να ρίχνεις τον αντίπαλο στο καναβάτσο, πρέπει κάποια στιγμή να μάθεις και να κρατάς το αποτέλεσμα.

Κάθε αγωνιστική που περνάει, οι αμυντικές πληγές των Πειραιωτών εμφανίζονται ξανά, ακόμη και σε βραδιές που η επίθεσή τους πετάει φωτιές.

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, έχει πλέον αρκετούς τρόπους να φτάσει στο γκολ και αυτό είναι μεγάλο κέρδος για τον Ιμανόλ, ιδιαίτερα με τόσες απουσίες. Αν όμως θέλει να συνεχίσει να κυνηγά την κορυφή, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να προσφέρει στους αντιπάλους του τόσο εύκολη πρόσβαση στην περιοχή του. Γιατί δεν θα βρίσκει κάθε Κυριακή έξι γκολ για να σβήνει τα δύο που δέχεται. Κι όσο κι αν οι επιθετικοί του έχουν αρχίσει να πυροβολούν κατά ριπάς, καλό θα ήταν να μη χρειάζεται κάθε φορά να τρέχουν να διορθώσουν όσα γίνονται στην πίσω πλευρα του γηπέδου.

Ο Νους έστειλε μήνυμα στον Ολυμπιακό: Έτοιμος για τα ντέρμπι των αιωνίων!

Και μιας και πιάσαμε τον Ολυμπιακό, αξίζει να σταθούμε και σε έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να μην έχει φορέσει ακόμη την ερυθρόλευκη φανέλα, αλλά φρόντισε να στείλει από τώρα τα διαπιστευτήριά του. Ο Νους αγωνίζεται ακόμη στον ΟΦΗ, όμως στο ΟΑΚΑ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον Ολυμπιακό, ενόψει της μετακόμισής του στο Καραϊσκάκη τον Ιανουάριο.

Ο Αργεντινός έδειξε αξιοσημείωτη... προσαρμοστικότητα στο κλίμα των ντέρμπι αιωνίων, παίζοντας με το μαχαίρι στα δόντια, μπαίνοντας δυνατά σε κάθε μονομαχία και φλερτάροντας διαρκώς με την κόκκινη κάρτα. Αν και, μεταξύ μας, με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα από τον Αργεντινό στα ελληνικά γήπεδα, δεν είχαμε την παραμικρή αμφιβολία για το τι θα ακολουθούσε. Εμείς, πάντως, θα του ευχηθούμε Νου... υγιή και να μην παίζει τόσο... στα κόκκινα, γιατί άλλο να φοράς τα ερυθρόλευκα κι άλλο να βλέπεις την κόκκινη από τον διαιτητή!

Έπρεπε ή όχι να αποβληθεί ο Ταμπόρδα για τη φάση με τον Σιέλη; Ούτε οι τηλεκριτικοί της Κυριακής συμφώνησαν μεταξύ τους.

Βέβαια, από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ δεν έλειψε ούτε η καθιερωμένη διαιτητική κουβέντα. Έπρεπε ή όχι να αποβληθεί ο Ταμπόρδα για τη φάση με τον Σιέλη; Ας το κρίνουν εκείνοι που ξέρουν περισσότερα. Άλλωστε, ούτε οι τηλεκριτικοί της Κυριακής συμφώνησαν μεταξύ τους, με τον Κουτσιαύτη να βλέπει κόκκινη και τον Βαρούχα να έχει διαφορετική άποψη. Οπότε, ας μην παρουσιάζουμε ως αυτονόητο κάτι για το οποίο διαφωνούν ακόμη και οι ειδικοί.

Το πιο ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι οι δύο αιώνιοι κέρδισαν, αλλά οι φωνές δεν λένε να κοπάσουν. Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε τη μεγάλη απόκρουση του Πένια στο πέναλτι του Φούντα για να κρατήσει το μηδέν και στη συνέχεια να πάρει τη νίκη, ενώ ο Ολυμπιακός ξέσπασε με εξάρα στον Ηρακλή. Κι όμως, η διαιτησία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, με τις διαμαρτυρίες να προμηνύουν ακόμη πιο θερμό χειμώνα.

Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα, φρόντισε με τη χθεσινοβραδινή του διαρροή να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Σε ελεύθερη μετάφραση, «ξεχάστε αυτά που ξέρατε κι άμα σας αρέσει». Και επειδή ακόμη βρισκόμαστε στον Νοέμβριο, με αρκετά ντέρμπι μπροστά μας, κάτι μου λέει ότι τα καλύτερα, από πλευράς φωνών και διαμαρτυριών, δεν τα έχουμε ακούσει ακόμη. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο και τα ντεσιμπέλ έχουν ήδη αρχίσει να ανεβαίνουν.

Κοίτα έναν Κοϊτά!

Κι ενώ στους αιωνίους η ένταση περισσεύει ακόμη και μετά τις νίκες, στην ΑΕΚ είχαμε ένα διαφορετικό ξέσπασμα. Μόνο που εκείνος που τα άκουσε δεν ήταν ούτε ο διαιτητής ούτε κάποιος αντίπαλος. Ήταν ο ίδιος ο τερματοφύλακας της Ένωσης!

Προηγουμένως, πάντως, ο Κοϊτά είχε φροντίσει να κάνει τη δουλειά του και με το παραπάνω. Κοίτα έναν Κοϊτά έλεγες βλέποντας το ματς! Ο Μαυριτανός είχε κέφια κόντρα στην Καλαμάτα και φρόντισε να το καταλάβουν όλοι. Έβαλε το γκολ που χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ, σημάδεψε το δοκάρι, λίγο έλειψε να σκοράρει ξανά στο 85’ και γενικότερα έκανε άνω κάτω την αντίπαλη άμυνα. Πέντε επιτυχημένες ντρίμπλες σε επτά προσπάθειες, έξι κερδισμένα φάουλ και 13 κερδισμένες μονομαχίες σε 22 συνολικά. Αν ψάχνουμε για τον MVP της αγωνιστικής, ο Μαυριτανός έχει βάλει σοβαρή υποψηφιότητα.

Και ενώ ο Κοϊτά έκανε ό,τι μπορούσε για να κυλήσει όμορφα το απόγευμα της ΑΕΚ, ο Νίκολιτς φρόντισε να ανεβάσει την ένταση στο φινάλε. Ο Σέρβος έγινε έξαλλος με τον Στρακόσα επειδή ο τερματοφύλακάς του δεν έβγαλε την μπάλα έξω για να πραγματοποιηθεί αλλαγή, με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα. Έτσι, εκεί που η Ένωση ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει ένα σημαντικό τρίποντο, βρέθηκε να μετρά και μια απουσία στον πάγκο της ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Νίκολιτς τα έβαλε με δικό του παίκτη! Φανταστείτε τι θα γινόταν αν τα είχε βάλει με αντίπαλο...

Η ΑΕΚ, πάντως, έφυγε με τους τρεις βαθμούς και έναν Κοϊτά που μοιάζει ικανός να κάνει τη διαφορά ακόμη και μόνος του. Κι αν ο Μαυριτανός συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, ο Νίκολιτς θα έχει τουλάχιστον έναν καλό λόγο να χαμογελάει. Αρκεί να του το επιτρέψουν τα νεύρα του...

Κάπως έτσι κύλησε άλλη μία αγωνιστική, με τον Ζίλε να έχει πάρει φόρα, τον Ολυμπιακό να σκοράρει κατά βούληση αλλά να ψάχνεται πίσω, τον Νους να κάνει από τώρα... πρόβες αιωνίων και τον Κοϊτά να σηκώνει την ΑΕΚ στις πλάτες του. Και όλα αυτά ενώ το πρωτάθλημα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του. Μπάλα να βλέπουμε και από ιστορίες άλλο τίποτα. Άλλωστε, γι' αυτό τα ξαναλέμε πάντα μετά το 90’...