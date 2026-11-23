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Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, ο 18χρονος άσος της Μπάγερν Μονάχου αποκάλυψε πως το ποδόσφαιρο ήταν ανέκαθεν η μοναδική του επιλογή.

Μια διαφορετική πλευρά του χαρακτήρα του παρουσίασε ο Λέναρτ Καρλ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με οπαδούς της Μπάγερν Μονάχου, την Κυριακή (22/11), στο Έπαν του Νοτίου Τιρόλου.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τις επιθυμίες των γονιών του και την απόφασή του να κυνηγήσει αποκλειστικά το όνειρο μιας επαγγελματικής καριέρας στο ποδόσφαιρο.

«Για μένα δεν υπήρχε Plan B, υπήρχε μόνο Plan A», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ουδέποτε σκέφτηκε σοβαρά να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Αναφερόμενος στις σχολικές του υποχρεώσεις, αποκάλυψε: «Οι γονείς μου μού έλεγαν να ολοκληρώσω το σχολείο. Εγώ τους έλεγα ότι δεν ήθελα. Κάθε μέρα ξυπνούσα και ήθελα απλώς να παίζω ποδόσφαιρο».

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της τοποθέτησής του ήρθε όταν, με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, παραδέχθηκε: «Ακόμη και τώρα δεν θα ήξερα τι να κάνω. Δεν είμαι ιδιαίτερα έξυπνος άνθρωπος, για να είμαι ειλικρινής. Ευτυχώς που τα κατάφερα με το ποδόσφαιρο».

Ο Καρλ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του, τονίζοντας: «Είχα τους ιδανικούς φίλους και την ιδανική οικογένεια, που με βοήθησαν πάρα πολύ».

Μάλιστα, απευθυνόμενος στα παιδιά που παρακολουθούσαν την εκδήλωση, υπογράμμισε τη σημασία της οικογενειακής στήριξης, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στη δική του πορεία.