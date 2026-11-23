Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος μετά το τέλος της αναμέτρησης του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη, μίλησε για τις... ευχές που δέχθηκε μετά το αυτογκόλ που σημείωσε.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:



«Κοιτάξτε, με το χέρι στην καρδιά, για μένα αξίζαμε τη νίκη, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον αντίπαλο εννοείται. Πιστεύω ότι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε τις φάσεις μας, δεν απειληθήκαμε. Με εξαίρεση ένα τετ α τετ που θυμάμαι. Η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα πονάει σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι όλοι είδαν ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί αρκετά. Παίξαμε το ποδόσφαιρό μας, δεν απειληθήκαμε, κυριαρχήσαμε ξαναλέω στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν σκοράραμε».



Για τη συνέχεια ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι αισιόδοξος και για όλους τους συμπαίκτες μου και όλο το σταφ γενικότερα. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε, όπως έχω ξαναπεί, πολύ καλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία ματς δεν είναι τα καλύτερα γιατί δεν κερδίζουμε, δεν σκοράρουμε και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.



Ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού μπορεί να έχουμε τις φάσεις μας και να κυριαρχούμε, δεν σκοράρουμε, είναι αυτό το πρόβλημα. Πάντως εγώ για το μέλλον είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά, καλύτερα από ό,τι πηγαίνουμε τώρα σίγουρα».



Για τις αντιδράσεις μετά το αυτογκόλ: «Να πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Σε όλο τον κόσμο που μου έχει ευχηθεί αυτά που μου έχει ευχηθεί και μου έχει ευχηθεί πολύ κακά πράγματα για το αυτογκόλ, εύχομαι να τους έχει ο Θεός καλά όλους και τις οικογένειές τους. Αυτό και συγγνώμη κιόλας που σας διέκοψα. Αυτό. Να είστε καλά»!

