Η Μπρέντφορντ βρέθηκε να προηγείται με δύο γκολ και να έχει παίκτη παραπάνω από την Έβερτον πριν καν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, φτάνοντας τελικά σε μια άνετη επικράτηση με 4-0.

Η Μπρέντφορντ επιβεβαίωσε την ανοδική της πορεία στην Premier League. Διέλυσε με… συνοπτικές διαδικασίες με 4-0 την Έβερτον στο «Κομιούνιτι», στην τελευταία αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής και απόλυτα δικαιολογημένα κάνει όνειρα για… Ευρώπη.

Οι «μέλισσες» με τον Λιούις – Πότερ να σκοράρει δύο φορές μέσα σε δύο λεπτά (23′-25′) και σε συνδυασμό με την αποβολή του Ταρκόφσκι στο 40ό λεπτό, δεν είχαν κανένα πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο. Σκόραραν άλλες δύο φορές απέναντι στους «εφοπλιστές», που παραδόθηκαν άνευ όρων.