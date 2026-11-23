Ματς με μεγάλο «πρέπει» και για τις δύο ομάδες ήταν το αποψινό ανάμεσα στη Μόντσα και στην Φιορεντίνα στο «Μπριαντέο», με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 12ης αγωνιστικής της Serie A.
Αμφότερες «καίγονταν» για το «τρίποντο», με τους γηπεδούχους να φτάνουν πολύ εύκολα στην κατάκτησή του με 3-0 και να παίρνουν βαθιά βαθμολογική ανάσα. Την ίδια ώρα οι «βιόλα», όπως και πέρυσι θα δώσουν μεγάλη μάχη για την παραμονή τους στην κορυφαία κατηγορία.
Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ Β’, Γκουστάβο Βαρέλα, με δύο γκολ σε καθοριστικά σημεία του αγώνα έδωσε… αέρα νίκης στη Μόντσα, για να την «σφραγίσει» ο Ρόμπινσον πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα.