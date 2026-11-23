Η Μόντσα πανηγύρισε εντυπωσιακή και σημαντική νίκη με 3-0 σε βάρος της Φιορεντίνα, πραγματοποιώντας βαθμολογικό "άλμα" στη Serie A.

Ματς με μεγάλο «πρέπει» και για τις δύο ομάδες ήταν το αποψινό ανάμεσα στη Μόντσα και στην Φιορεντίνα στο «Μπριαντέο», με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 12ης αγωνιστικής της Serie A.

Αμφότερες «καίγονταν» για το «τρίποντο», με τους γηπεδούχους να φτάνουν πολύ εύκολα στην κατάκτησή του με 3-0 και να παίρνουν βαθιά βαθμολογική ανάσα. Την ίδια ώρα οι «βιόλα», όπως και πέρυσι θα δώσουν μεγάλη μάχη για την παραμονή τους στην κορυφαία κατηγορία.

Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ Β’, Γκουστάβο Βαρέλα, με δύο γκολ σε καθοριστικά σημεία του αγώνα έδωσε… αέρα νίκης στη Μόντσα, για να την «σφραγίσει» ο Ρόμπινσον πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα.