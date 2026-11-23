Ο Τάσος Νικολογιάννης εύχεται περαστικά στον παικταρά Αντίνο και μαζί με το ποδόσφαιρο της ομάδας του Νίστρουπ απολαμβάνει τις διασκεδαστικές αντιδράσεις των αντιπάλων και τον πανικό και την ταραχή που τους έχει προκαλέσει ο συσπειρωμένος Παναθηναϊκός.

Η βαθμολογία λέει, ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στο +4 από τον δεύτερο Ολυμπιακό , έχει την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα μετά από 11 αγωνιστικές έχει 10 νίκες και μία ήττα, είναι πρώτος σε όλες τις κατηγορίες και στις πρώτες θέσεις στα φάουλ κατά του, τις κίτρινες σε βάρος του, έχει δύο κόκκινες σε βάρος του και είναι στις πρώτες δύο θέσεις. Μία ματιά στα στατιστικά δείχνουν, ότι ο Παναθηναϊκός είναι δικαιότατα πρώτος και τα διαιτητικά στατιστικά δεν δείχνουν πουθενά, ότι ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός ευνοείται. Κάτι που επί 20 χρόνια έκανε κατά συρροή ο Ολυμπιακός και με το 100-0 έφτιαξε ψυχές πρωταθλητών και για αυτό σήμερα δεν αντέχει το 50-50 και σκούζει, επειδή είναι ο Παναθηναϊκός πρώτος .

Να ανοίξω μία παρένθεση. Περαστικά Αντίνο παικταρά, θα γυρίσεις καλύτερος να σηκώσεις την κούπα τον Μάιο και να παίξεις τσάμπιονς λιγκ την ερχόμενη χρονιά. Μετά τον Ιγκασον, τον Παντελίδη και τον Ουναί, συνέβη και αυτό με τον Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός, όμως, δεν λυγίζει. Την ημέρα του σοκ του τραυματισμού του Ουναί έβαλε πέντε στον Αστέρα, την ημέρα του σοκ του τραυματισμού του Αντίνο έβαλε δύο αντί για πέντε στον ΟΦΗ στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο συσπειρωμένος και ατσαλωμένος Παναθηναϊκός βλάπτει σοβαρά την υγεία των αντιπάλων. Την Κυριακή το απόγευμα απολαύσαμε στο ΟΑΚΑ την ομάδα του Νίστρουπ. Ενα ποδόσφαιρο ολοκληρωτικό κόντρα σε έναν πολύ καλό ΟΦΗ, που είχε βέβαια τον καμικάζι Νους, που τραυμάτισε τον Ντε Φράι σε ένα από τα τρία επικίνδυνα μαρκαρίσματα και δεν πήρε κάρτα(δεύτερη ίσον κόκκινη) σε μία σκανδαλώδη .....διαιτητική εύνοια του Παπαπέτρου στον Παναθηναίκό. Τι όχι; Α ξέχασα στον Ολυ.... ουπς λάθος, στον ΟΦΗ παίζει ο Νους. Τώρα αν ρωτήσετε γιατί δεν τα έκανε αυτά με τον Ολυμπιακό, μην περιμένετε απάντηση . Οι αντικειμενικοί θα καταπιούν την γλώσσα τους, οι προπαγανδιστές θα πουν, ότι έφταιγε και για αυτό ο Παναθηναϊκός και ο Ταμπόρδα....Η αλήθεια είναι, ότι ανήκει στον Ολυμπιακό και δεν παίζει εναντίον του, όσο είναι στον ΟΦΗ. Πάμε παρακάτω.

Απόλαυσα στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ και μετά απόλαυσα το κλάμα και το σκούξιμο των απέναντι. Ποπ κορν δεν μπόρεσα να πάρω, διότι είχα δουλειά, αλλά είναι απολαυστικό να είσαι πρώτος, να παίζεις καλά και οι απέναντι να μην το αντέχουν και να το δείχνουν. Να δείχνουν, πανικό, πόνο και ταραχή μαζί. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα έτσι όπως φώναζε ο γνωστός γραφικός φοβήθηκα μην πάθει τίποτα. Ανθρωποι είμαστε σε αντίθεση με αυτόν και ενδιαφερόμαστε για την υγεία όλων.

Σε κάθε ματς ανακαλύπτουν και μία κόκκινη σε βάρος του Παναθηναϊκού και φυσικά ....εξαφανίζουν τις κόκκινες των αντιπάλων. Κόκκινη λένε ο Ταμπόρδα σε μία φάση, που είναι το πολύ κίτρινη και όλα καλά με τα δολοφονικά μαρκαρίσματα του Νους, που έστειλαν στο νοσοκομείο τον Ντε Φράι. Αλλα εγώ έτσι θέλω να συνεχίσουν. Με αυτό το κλάμα, το σκούξιμο, που επιβεβαιώνει, ότι ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι εδώ και τον φοβούνται. Το κλάμα των απέναντι σημαίνει την επιστροφή του Παναθηναϊκού στον πρωταθλητισμό. Δεν τον αντέχουν τον Παναθηναϊκό πρώτο. Δεν πειράζει, θα το συνηθίσουν και με άλλη δυναμική από τη νέα σεζόν μέσα στο νέο του παλάτι.

Εμείς την δουλειά μας. Κόσμος και ομάδα μαζί φουλ συσπειρωμένοι, για να φθάσουμε εκεί που πρέπει στο τέλος. Κόντρα σε όλους και όλα, κόντρα και στους σοβαρούς τραυματισμούς κορυφαίων παικτών. Με ταπεινότητα, συσπείρωση και στήριξη στα δύσκολα.

*Ολα έχουν εξήγηση. Δείτε πως αντιδρούν οι παίκτες στον τραυματισμό του Αντίνο και θα καταλάβετε τι σημαίνει ομάδα. Δείτε πως πανηγυρίζουν παίκτες με λίγο χρόνο συμμετοχής τα γκολ, για να καταλάβετε την δουλειά των Κοτσόλη, Νίστρουπ. Και τα βλέπετε αυτά, διότι το μότο στην ομάδα είναι ένα. Πάνω από όλους ο Παναθηναϊκός και όλα για τον Παναθηναϊκό.

*Την Πέμπτη το ματς θα είναι πολύ δύσκολο και σε πλαστικό τάπητα ανησυχώ πολύ. Και η Νόρτζελαντ είναι σε τρομερή κατάσταση. Ο Νίστρουπ θα κάνει τα πάντα, για να είναι ο Παναθηναϊκός όπως πρέπει.

*Για τις μεταγραφές μην έχετε καμία ανησυχία. Θα γίνει αυτό, που πρέπει, για να παρουσιαστεί ενισχυμένος στην συνέχεια ο Παναθηναϊκός.