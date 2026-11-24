Ο Μπενχαμίν Γκαρέ, μετά το τέλος της αναμέτρησης του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης, εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά όσα είπε στη Nova:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο εκείνοι είχαν την μπάλα, έλεγξαν την μπάλα και κάπως προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε. Και μετά στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι και γι’ αυτό κερδίσαμε το παιχνίδι».

Για την σημασία της νίκης και το επόμενο ματς στην έδρα τους: «Φυσικά. Το συζητήσαμε αυτό. Αυτή είναι η δουλειά μας. Έπρεπε να ανταγωνιστούμε τις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος και αυτό κάνουμε.

Οπότε στα τελευταία παιχνίδια παίρνουμε τις νίκες και αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό κάνουμε. Και ξέρουμε ότι έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι τώρα στην έδρα μας, οπότε ελπίζουμε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς και μετά να προσπαθήσουμε να παλέψουμε πιο ψηλά».

Για την επιθυμία να μείνει και η οψιόν αγοράς: «Είμαι χαρούμενος εδώ. Ήρθα για να παίξω ποδόσφαιρο, ήρθα για να βοηθήσω την ομάδα και νομίζω ότι αυτό κάνω. Οπότε στο μυαλό μου είναι το μέρα με τη μέρα. Προπόνηση, προσπάθεια να το απολαύσω, να παίξω ποδόσφαιρο. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από τότε που ήρθα εδώ, έπαιξα σε κάθε παιχνίδι.

Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ καλό. Και μετά το πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα κερδίζει. Οπότε ελπίζω από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι ό,τι κι αν συμβεί, θα είναι το καλύτερο για μένα. Απλώς το αφήνω στον Θεό και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει οψιόν αγοράς. Οπότε δεν εξαρτάται από μένα. Και μετά όπως είπα, είμαι χαρούμενος που παίζω ποδόσφαιρο. Για μένα αυτό αρκεί».