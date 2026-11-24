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Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με την Ντόρτμουντ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Ντάβιντ Ράγια.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας δέχθηκε χτύπημα στο χέρι και αποχώρησε από την αναμέτρηση των «κανονιέρηδων» με τη Νιούκαστλ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της Άρσεναλ.

Ο Αρτέτα, ωστόσο σημείωσε ότι οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Ράγια ήταν περισσότερο ενθαρρυντικές από τις αρχικές εκτιμήσεις των ανθρώπων της Άρσεναλ και δεν θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Ο τραυματισμός του Ράγια είναι λιγότερο σοβαρός από ό,τι αρχικά νομίζαμε. Η πρώτη εξέταση που έχουμε κάνει δείχνει κάτι πολύ πιο ενθαρρυντικό, δεν θα χρειαστεί χειρουργείο», ανέφερε ο Μίκελ Αρτέτα.