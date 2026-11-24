Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Νάπολι τον Ιανουάριο, εκφράζοντας τον εκνευρισμό του για την παραβίαση της προσωπικής του ζωής.

Αναλυτικά όσα είπε:



«Δεν μπορώ να πω πολλά αυτή τη στιγμή για το ενδεχόμενο να φύγω τον Ιανουάριο. Έχω παίξει στο 400% μέχρι τώρα στη σεζόν. Δεν είμαι πλέον 20 ετών, για την ακρίβεια κοντεύω τα 36, και υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να λάβω υπόψη, τα οποία περνούν από το μυαλό μου.

Παίζω καλά και προσπαθώ πάντα να βοηθάω την ομάδα να τα πηγαίνει καλά. Υπήρξαν πολλές προκλήσεις και συνέβησαν αρκετά πράγματα μέσα στη χρονιά. Είμαι αρκετά απογοητευμένος με όσα συνέβησαν σχετικά με την προσωπική μου ζωή. Αν διαβάσετε τα δημοσιεύματα, τα οποία εσείς δεν έχετε διαβάσει, θα καταλάβετε τι ειπώθηκε.

Ακούστηκαν πολλά και υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις προς τη σύζυγό μου και την οικογένειά μου. Είδα ακόμη και φωτογραφίες του σπιτιού μου και αυτό δεν είναι σωστό. Οι δημοσιογράφοι δημιούργησαν αυτή την κατάσταση και δεν ξέρω γιατί.

Δεν γνωρίζετε τη ζωή μου και δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα να εκφράζετε την άποψή σας για την προσωπική μου ζωή. Όλα αυτά με κάνουν να σκέφτομαι και ήταν μια δυσάρεστη κατάσταση τόσο για εμένα όσο και για τη σύζυγό μου».