Ανακοίνωση κατά της La Liga εξέδωσε η Εσπανιόλ, διαμαρτυρόμενη για τους πολλούς ορισμούς αγώνων της σε Παρασκευές και Δευτέρες και όχι μέσα στο σαββατοκύριακο!

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η μειωμένη προσέλευση σημαίνει λιγότερα έσοδα από τα ταμεία, την εστίαση και τα καταστήματα τις ημέρες των αγώνων, και μια χειρότερη εμπειρία για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας που έχουν ανανεώσει τη δέσμευσή τους στον σύλλογο. Ο αντίκτυπος επηρεάζει και τους χορηγούς μας.



Η Εσπανιόλ κατανοεί την πολυπλοκότητα του ημερολογίου και τη σημασία των οπτικοακουστικών δικαιωμάτων για το ισπανικό ποδόσφαιρο στο σύνολό του. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ζητά μια πιο ισορροπημένη κατανομή των χρονικών πλαισίων μεταξύ όλων των συλλόγων, έτσι ώστε κανένας από αυτούς να μην επικεντρώνεται επανειλημμένα στις λιγότερο ευνοϊκές ημέρες. Και, αφετέρου, η προσέλευση και η κινητικότητα των οπαδών να αποτελεί πραγματικό κριτήριο κατά τον καθορισμό των προγραμμάτων»