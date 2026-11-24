Η Σπάρτα Πράγας απέλυσε τον προπονητή, Μπρίαν Πρίσκε, καθώς η ομάδα της Τσεχίας δεν κατάφερε να κερδίσει κανέναν από τους πέντε τελευταίους αγώνες του, ενώ ο αθλητικός διευθυντής Τόμας Ροσίτσκι αποχωρεί από τη θέση του κατόπιν κοινής συμφωνίας.

Ο Πρίσκε ανέλαβε τη Σπάρτα το 2022 και την οδήγησε στην κατάκτηση δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων, προτού αποχωρήσει για τη Φέγενορντ. Επέστρεψε στη Σπάρτα την περασμένη σεζόν, ωστόσο η ομάδα βρίσκεται πλέον 13 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Σλάβια Πράγας.

«Μετά τη διακοπή των αγώνων για τις εθνικές ομάδες τον Οκτώβριο, η διοίκηση του συλλόγου έδωσε στον Μπρίαν την ευκαιρία να βελτιώσει τόσο τα αποτελέσματα όσο και τις εμφανίσεις της ομάδας», είπε ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, Φράντισεκ Τσούπρ.

«Ωστόσο, το παρατεταμένο σερί κακών αποτελεσμάτων συνοδεύτηκε από μια μη ικανοποιητική εμφάνιση εναντίον της Λίμπερετς, γεγονός που μας οδήγησε στην απόφαση να τον απαλλάξουμε από τα καθήκοντά του ως προπονητής», πρόσθεσε.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσης ότι ο πρώην μέσος της Άρσεναλ, Τόμας Ροσίτσκι, αποχωρεί κατόπιν κοινής συμφωνίας, έπειτα από οκτώ χρόνια στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του. Τη θέση του Ροσίτσκι αναμένεται να πάρει ο πρώην κεντρικός αμυντικός της Σπάρτα, Τόμας Σίβοκ.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι το να χάσουμε εντελώς την εμπειρία του Τόμας θα ήταν λάθος. Ως εκ τούτου, τις επόμενες εβδομάδες θα συζητήσουμε μαζί του το ενδεχόμενο ανάληψης κάποιου άλλου ρόλου στον σύλλογο στο μέλλον», ανέφερε ο Φράντισεκ Τσούπρ.