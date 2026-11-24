Το Νο3 του φετινού draft, Κάμερον Μπούζερ, υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο και όπως ενημέρωσαν οι Γκρίζλις ο νεαρός rookie θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες.
Μετά από τις τέσσερις εβδομάδες η κατάσταση του Κάμερον Μπούζερ θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό τιμ των Γκρίζλι, προτού δοθεί το «πράσινο φως» για την επιστροφή του στην δράση.
O 19χρονος φόργουορντ, μέχρι τον τραυματισμό του πραγματοποιούσε τρομερή σεζόν, έχοντας 16.6 πόντους, 9.2 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ ανά ματς σε 16 εμφανίσεις, στην παρθενική του σεζόν στο ΝΒΑ.