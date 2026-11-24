Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οι Μέμφις Γκρίζλις αποτελούν μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού ΝΒΑ, ωστόσο οι «Αρκούδες» καλούνται να διαχειριστούν μια σημαντική απουσία το επόμενο διάστημα.

Το Νο3 του φετινού draft, Κάμερον Μπούζερ, υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο και όπως ενημέρωσαν οι Γκρίζλις ο νεαρός rookie θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες.

Μετά από τις τέσσερις εβδομάδες η κατάσταση του Κάμερον Μπούζερ θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό τιμ των Γκρίζλι, προτού δοθεί το «πράσινο φως» για την επιστροφή του στην δράση.

O 19χρονος φόργουορντ, μέχρι τον τραυματισμό του πραγματοποιούσε τρομερή σεζόν, έχοντας 16.6 πόντους, 9.2 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ ανά ματς σε 16 εμφανίσεις, στην παρθενική του σεζόν στο ΝΒΑ.