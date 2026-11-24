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Τέλος στο σερί ηττών τους έβαλαν οι Μιλγουόκι Μπακς, που επικράτησαν εκτός έδρας των Τορόντο Ράπτορς με 116-111, παίρνοντας μια πολύτιμη νίκη έπειτα από το απογοητευτικό τους ξεκίνημα στη σεζόν.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες (28-28), ενώ οι Καναδοί απέκτησαν ένα μικρό προβάδισμα στη δεύτερη περίοδο (25-21), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 53-49.

Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με τα «Ελάφια» να ανεβάζουν στροφές και με επιμέρους σκορ 36-27 στην τρίτη περίοδο να παίρνουν τα ηνία της αναμέτρησης (85-80).

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο οι δύο ομάδες σημείωσαν από 31 πόντους, με το Μιλγουόκι να υπερασπίζεται το προβάδισμά του και να πανηγυρίζει μόλις την δεύτερη του νίκη στη φετινή σεζόν, ανεβαίνοντας στο 2-16, ενώ οι Ράπτορς υποχώρησαν στο 6-11.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Μπακς ήταν ο Τάιλερ Χίρο με 32 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για τους Καναδούς ξεχώρισε ο Σκότι Μπαρνς, με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης