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Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έστησαν πάρτι μπροστά στο κοινό τους, επικρατώντας με το εμφατικό 142-116 των Μπρούκλιν Νετς.

Οι «Λύκοι» έδειξαν τις διαθέσεις τους από το πρώτο δωδεκάλεπτο, σημειώνοντας 41 πόντους έναντι 28 των φιλοξενούμενων, ενώ η δεύτερη περίοδος εξελίχθηκε σε επιθετική μονομαχία (33-33), με το σκορ του ημιχρόνου να διαμορφώνεται στο 74-61.

Μετά την ανάπαυλα, η Μινεσότα πάτησε ξανά το γκάζι και με επιμέρους σκορ 41-30 εκτόξευσε τη διαφορά στους 24 πόντους (115-91), μετατρέποντας την τελευταία περίοδο σε τυπική διαδικασία.

Οι γηπεδούχοι δεν κατέβασαν ταχύτητα ούτε στο τέταρτο δωδεκάλεπτο (27-25), ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή επιθετική παράσταση, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 13-5.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για το Μπρούκλιν διασώθηκε ο Τζούλιους Ραντλ, με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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