Οι Ιντιάνα Πέισερς πανηγύρισαν μια σημαντική εντός έδρας νίκη απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 125-120.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο (27-27), με τους γηπεδούχους να αποκτούν προβάδισμα πέντε πόντων στη δεύτερη περίοδο (29-24), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 56-51. Μετά την ανάπαυλα ακολούθησε ένα πραγματικό επιθετικό ρεσιτάλ, καθώς οι δύο ομάδες σημείωσαν από 40 πόντους στην τρίτη περίοδο, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 96-91.

Η Οκλαχόμα δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά στην τελική ευθεία, με τις δύο ομάδες να σημειώνουν από 29 πόντους στο τελευταίο δωδεκάλεπτο και την Ιντιάνα να πανηγυρίζει την επικράτηση, με τους Πέισερς να βελτιώνουν το ρεκόρ τους στο 6-12, ενώ οι Θάντερ έπεσαν στο 10-8.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Τζέιλεν Σλόσον με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ από την πλευρά των Θάντερ ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση με 38 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, δίχως όμως να τη συνδυάσει με νίκη.

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