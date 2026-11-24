Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε την Κόμο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Με ευρωπαϊκή διάθεση και στόχο το θετικό αποτέλεσμα, η ΑΕΚ δοκιμάζεται απόψε (22:00, MAGENTA SPORT 2 HD) στην Ιταλία απέναντι στην Κόμο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας έχει εντυπωσιάσει φέτος, στην παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση, καθώς έχει νικήσει με πολλά γκολ τις Λειψία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λανς, ενώ έχει χάσει μόνο εκτός έδρας από τη Φέγενορντ. Και φυσικά εκ των πρωταγωνιστών των Ιταλών, είναι ο Έλληνας φορ Τάσος Δουβίκας, που μετρά 6 γκολ στο Champions League και είναι ο πρώτος σκόρερ φέτος.

Η Ένωση καλείται να παρουσιάσει τον καλύτερο δυνατό εαυτό της, με απόλυτη συγκέντρωση και προσήλωση στο αγωνιστικό της πλάνο για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Γι’ αυτό πρέπει να αποφύγει τα κενά διαστήματα ή τα λάθη. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει στη διάθεσή του παίκτες-κλειδιά όπως είναι ο Κοϊτά και ο Αριάγκα, αλλά υπολογίζει και Κάιρινεν και Λυκογιάννη που ξεπέρασαν τα προβλήματά τους. Παράλληλα, ο Κουτέσα είναι διαθέσιμος, καθώς πήρε τη θέση του τραυματία Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα.

Εκλεκτός της UEFA για το παιχνίδι στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» είναι ο 35χρονος Ισπανός Χαβιέ Αλμπερόλα Ρόχα, που έκανε μόλις φέτος την εμφάνιση του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σε επίπεδο ομίλων και το ματς της ΑΕΚ θα είναι το δεύτερο στο παλμαρέ του. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Αλφρέντο Ροντρίγκες Μορένο, Κάρλος Κουάδρα Φερνάντες και στο VAR ο γνώριμος μας Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε, με τον Βίκτορ Γκαρθία Βερντούρα.

