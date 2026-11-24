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Με ένα σπουδαίο διπλό έφυγαν από τη Νέα Ορλεάνη οι Φοίνιξ Σανς, επικρατώντας των Πέλικανς με 123-119 στην παράταση.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα (35-31), όμως το Φοίνιξ αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο με επιμέρους σκορ 25-19, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 56-54.

Μετά την ανάπαυλα, οι Πέλικανς πήραν ξανά τα ηνία του αγώνα (29-23), αποκτώντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (83-79). Οι Σανς, ωστόσο, βρήκαν τις απαντήσεις στο τελευταίο δωδεκάλεπτο (30-26), ισοφαρίζοντας σε 109-109 και στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι φιλοξενούμενοι αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί και με επιμέρους σκορ 14-10 πανηγύρισαν τη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 9-7, ενώ οι Πέλικανς έπεσαν στο 5-14.

Για το Φοίνιξ ξεχώρισε ο Ντέβιν Μπούκερ με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ από την πλευρά των Πέλικανς ο Τζόρνταν Πουλ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 28 πόντους και 3 ασίστ.

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